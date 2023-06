Zapeljal s ceste - dva poškodovana

6.6.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.46 je v Zabukovju, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj, nevtralizirali iztekle tekočine, izvlekli vozilo in nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev. Slednji so ju odpeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu VAS DESNO in VAS LEVO-VODOVOD;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu VAS LEVO-VODOVOD.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, izvod Rožni dol;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 3. ZIDANICE ZGORAJ LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, izvod 4. PROSTOZRAČNO V DOLINO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7:40 in 14:30, na območju TP TO Mokronog, - med 8:00 in 14:00 pa na območju TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas, Gorenje Mladetiče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Jerman vrh preko ceste in vodovod med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Rožno vas, Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec LD, Peč Rožno in Rožno vas - Srbotno med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Vrh Dolinšek, nizkonapetostno omrežje – Smer Gunstek med 8. in 14. uro in na območju TP Stagnca in Rožno med 8. in 12. uro.

M. K.