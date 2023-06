FOTO: Trk v krožišču v Kandiji; v sevniškem požaru velika gmotna škoda

7.6.2023 | 12:00

Včerajšnji trk v krožišču v Kandiji v Novem mestu (Foto: FB PKD)

Požar v Sevnici

O požaru na Kvedrovi ulici v Sevnici, na tamkajšnji železniški postaji, smo s fotografijami in video zapisom že poročali. NA PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da so bili o ognju obveščeni ob 17.28 uri. Po prvih ugotovitvah je ogenj zajel večji skladiščni prostor in streho objekta. Gasilci so nekaj pred 21. uro uspeli požar pogasiti, vendar je ogenj uničil celotni objekt. V požaru ni bil nihče poškodovan, vsa vozila so bila pravočasno umaknjena, objekti v bližini pa niso bili ogroženi. Policisti so zavarovali območje požara in ko bodo razmere na požarišču dopuščale, bodo kriminalisti opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok za nastanek požara. Po prvih ocenah naj bi v požaru nastala velika premoženjska škoda

19-letnica je bila prehitra

Včeraj nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča pri krožnem križišču v kraju Grm pri Trebnjem. Ugotovili so, da je 19-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Prometna nesreča na Kandijski cesti

Nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v krožnem križišču na Kandijski cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 44-letni voznik, ki je v krožnem križišču odvzel prednost 64-letni voznici. V nesreči sta se lažje poškodovala dva potnika v vozilu povzročitelja. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Trčil v drevo

V minuli noči se je zgodila prometna nesreča v Spodnjih Vodalah na območju PP Sevnica. 31-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

S ponarejeno vozniško ostal brez avta

Nekaj pred 9. uro so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Jaguar XJ nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da ima državljan Bosne in Hercegovine z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji ponarejeno vozniško dovoljenje. Avtomobil so mu zasegli in zaradi ponarejanja dokumentov na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nasilneža iz Brezja pridržali

Nekaj pred 16. uro so novomeške policiste poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi pijan moški z vpitjem motil javni red in mir in žalil partnerko. 60-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V kraju Stankovo na območju PP Brežice je med 4. 6. in 6. 6. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel motokultivator z mulčarjem, koso in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 2.500 evrov.

Med 3. 6. in 6. 6. je na Vinjem Vrhu neznanec vlomil v zidanico in ukradel okoli 700 litrov vina. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.200 evrov škode.

Na Šolski ulici v Novem mestu je v noči na torek nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odnesel denar in dve steklenički parfuma. Z vlomom in tatvino je povzročil za 400 evrov škode.

Mejne zadeve

Okoli 13. ure so policisti v okolici Brežic ustavili osebni avtomobil Škoda octavia hrvaških registrskih oznak. 47-letni državljan Hrvaške je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo. Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) prijeli 29 državljanov Rusije, 24 državljanov Bangladeša, 18 državljanov Pakistana, deset državljanov Šrilanke, osem državljanov Maroka, pet državljanov Nepala, pet državljanov Iraka, štiri državljane Kube, tri državljane Azerbejdžana, tri državljane Indije, dva državljana Afganistana, dva državljana Alžirije, dva državljana Tunizije, državljana Turčije in državljana Sirije

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 196 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.