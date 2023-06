V Kočevju razstava ob 70-letnici pokrajinskega muzeja

7.6.2023 | 08:30

Prvi muzejski prostori so bili v nekdanji Skubicovi vili v neposredni bližini Rinže. (Foto: Pokrajinski muzej Kočevje, l. 1953)

Danes ima muzej ima svoje prostore v Šeškovem domu. (Foto: PMK)

Kočevje - Pokrajinski muzej Kočevje je sinoči odprl razstavo Naših 70 let - Pokrajinski muzej Kočevje 1953-2023. Pripravili so jo na prostem - v mestnem parku Gaj. Z razstavo želijo opozoriti na delovanje in pomen muzeja v zgodovinsko pestrem okolju, je pojasnila njegova direktorica Vesna Jerbič Perko.

Razstava se ne osredotoča zgolj na delovanje muzeja, temveč tudi na njegovo sodelovanje z drugimi zavodi, društvi, ustanovami ter na sodelovanje z okoljem oziroma javnostjo.

Posebej so poudarili popularizacijo muzejskega dela, ki je pri varovanju kulturne dediščine nepogrešljiva in nenadomestljiva. Da bi razstavo predstavili najširšemu krogu obiskovalcev, jo bodo postavili na več mestih. Tako na prostem kot v prostorih zavodov, predstavitev priložnostne publikacije in slovesnost ob obletnici pa načrtujejo v jeseni, je še navedla Verbič Perkova.

Po podatkih direktorice se Pokrajinski muzej Kočevje uvršča med mlajše muzejske ustanove na Slovenskem. Njegovi zametki segajo v leto 1953, ko so 3. novembra tega leta ustanovili Muzejsko društvo Kočevje. Skladno s takratnim zakonom o muzejih pa je kočevski občinski ljudski odbor marca 1960 ustanovil Splošni lokalni muzej Kočevje, ki so ga novembra 1961 preimenovali v Pokrajinski muzej Kočevje.

V 70. letih prejšnjega stoletja je muzej zaradi neurejenega pravnega statusa deloval znotraj različnih organizacij, dokler ni leta 1982 postal del novoustanovljenega Kulturnega centra Kočevje. Pokrajinski muzej Kočevje kot samostojni javni zavod vnovič deluje od leta 1991.

Muzej ima svoje prostore v Šeškovem domu. Skrbi za premično kulturno dediščino občin Kočevje, Kostel, Loški potok in Osilnica ter jo predstavlja javnosti. Usmerjen je tudi v trajno in nemoteno izvajanje javne službe zbiranja, varovanja, ohranjanja, dokumentiranja, raziskovanja in razstavljanja s področja slovenske državnosti, na teh izhodiščih pa temelji tudi muzejska in njegova pedagoška ponudba. Muzej se vse dejavneje vključuje v kulturno življenje kraja in "predstavlja nepogrešljiv vir spoznavanja preteklosti in razumevanja sedanjosti Kočevja in Kočevske".

STA; M. K.