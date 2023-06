Podjetje Alva v prenovljenih prostorih; dobro se z dobrim vrača

Ob zaključku včerajšnje prireditve je direktor podjetja Jure Višček predsedniku Krajevne skupnosti Šentlovrenc Tomažu Špendalu in predsednici PGD Šentlovrenc Andreji Zupančič vsakemu predal donaciji v višini 3.000 evrov.

Jure Višček z ženo Ireno

Odprtje prenovljenih prostorov podjetja Alva so se udeležili številni poslovni partnerji, s katerimi sodelujejo.

Šentlovrenc - Rokomet mu je veliko dal v življenju, a Jure Višček se je zavedal, da od njega ne bo živel. Popoldneve je velikokrat preživljal ob očetu v kovinostrugarski delavnici, kjer je spoznal tudi njegov način razmišljanja, kako izdelek narediti v čim krajšem času s čim manjšimi stroški. Tega se je držal tudi sam, ko je kasneje stopil na samostojno podjetniško pot. Leta 2009 je namreč ustanovil podjetje Alva, ki je zasnovano kot moderno inženirsko gradbeno podjetje. Včeraj so pripravili slovesnost ob odprtju njihovih prenovljenih poslovno-skladiščnih prostorov v Šentlovrencu.

»To je bila potreba. Naša vizija je, da potencialne kupce lahko pripeljemo v naše prostore in jim pokažemo različne detajle. V tem skladišču imamo po tleh brušen beton, v drugem je nek drug material. Lahko pokažemo več vrst fasad, različnih prezračevalnih sistemov, v pisarnah so različne oblike sten in stropov. Ta objekt je na neka način 'show room' za naše stranke,« je povedal Višček, ki je v prenovo prostorov vložil poldrugi milijon evrov.

Pred leti je objekt kupil od Kmetijske zadruge Trebnje, ki je imela tukaj skladišča krompirja. »Na začetku smo se ukvarjali pretežno z montažo manjših streh in izvedbo fasad, potem pa sem želel razširiti našo dejavnost, zato smo potrebovali nove prostore. Če znamo narediti streho in fasado, zakaj ne bi ponudili še montažo kovinskih in betonskih konstrukcij ter izvedbo vseh obrtniških del. Danes lahko ponudimo rešitve na področju strešnih in fasadnih sistemov, energetskih sanacij, jeklenih konstrukcij, nadstreških ter izvedbo celotnega projekta na ključ, že pri snovanju objekta sodelujemo z arhitekti,« izpostavi Višček.

Letos povsem zasedeni

Trenutno je v podjetju 20 zaposlenih. Skupaj so v preteklosti uspešno izpeljali kar nekaj večjih projektov, med drugim so sodelovali pri postavitvi poslovno-proizvodnih objektov podjetij Eltas in Arex v Šentjerneju, Yaskawa v Kočevju, Sep v Mokronogu ... Lotili so se tudi izvedbe streh in fasad številnih trgovskih centrov po Sloveniji. »Trenutno zaključujemo več kot 8-milijonsko investicijo podjetja Tem Čatež, v Brusnicah sodelujemo z Ivanom Kraljem pri urejanju dveh stanovanjskih kompleksov, v Naklem postavljamo kolesarski center, velik zalogaj pa je tudi logistični center Kobal v Zalogu v Ljubljani. Za letos smo polno zasedeni,« poudarja Višček, ki je na včerajšnji prireditvi z ženo Ireno tudi obujal spomine na njegovo poslovno pot.

Prvo službo dobil v Akripolu

Vse se je začelo v domači delavnici očeta, ki mu je dal dobro popotnico za naprej. Spoznal je, da je s pravim pristopom in z vztrajnostjo vsak problem rešljiv, zato nanje gleda kot na izzive.

Prvo službo je dobil v podjetju Akripol, veliko zaslug pri tem je imel alfa in omega trebanjskega rokometa Stane Sever, ki je bil takrat v podjetju komercialni direktor. Kot tehnolog je ob njem spoznaval tudi delo v komerciali. V prvih letih službovanja je spoznal podizvajalec, ki so za Akripol izvajali montaže, kot so Rem, Trimo in Monttim. »Eden izmed njih je bil še posebej prijazen do nas tehnologov, saj je ob vstopu navsezgodaj zjutraj namesto dobro jutro dejal, da smo vse zafrknili. To je bil direktor takratnega Monttima Peter Smole. Kljub slabemu začetku je kasneje z njegove strani do mene prišlo povabilo za službo v komerciali v njegovem podjetju, kjer sem se zaposlil leta 2001. Peter je imel rad izzive, želel je delati nove projekte, na primer ravne strehe in drugo. Kupil je naprave, zaposlil delavce, meni pa ni preostalo drugega, kot da pridobim delo,« se spominja Višček.

Sodelovanje z Ivanom Kraljem traja še danes

Eden večjih izzivov takrat je bila sanacija 5.500 kvadratnih metrov velike strehe podjetja Arex v Šentjerneju, ki jo je uničila toča. »Takratni direktor Ivan Kralj je od zavarovalnice dobil nakazilo v višini 25 milijonov tolarjev in dejal, da jih bo kot avans namenil izbranemu izvajalcu sanacije. Pri meni, nadobudnem komercialistu, je izzval veliko vnemo, da sem celo popoldne kljub vročini hodil po strehi in iskal načine za najugodnejšo ponudbo. Posel smo na koncu dobili in ga tudi uspešno izpeljali. Najino sodelovanje traja še danes,« pove Višček, ki je šel pred štirinajstimi leti na svoje.

Dobro se vrača z dobrim

Začetki so bili skromni, prvo pisarno je imel kar na podstrešju hiše, kjer sta živela ženina starša. Razvoj podjetja Alva je šel potem strmo navzgor, Višček pa ob tem izpostavi podpore družine.

Njegov moto je, da se dobro vrača z dobrim. Že vrsto let finančno podpira Rokometni klub Trimo Trebnje, ki je zadnja leta v vrhu slovenskega rokometa. Poleg tega se vedno znova radodarno odzove, če nanj naslovijo prošnjo za pomoč pri nakupu kakšne zadeve, ki bi imela za kraj velik pomen. Na včerajšnji slovesnosti je predal bon v vrednosti 3.000 evrov tako Krajevni skupnosti Šentlovrenc kot tudi tamkajšnjemu gasilskemu društvu.

Županja Občine Trebnje Mateja Povhe je dejala, da cenijo, koliko vrača nazaj družbi, obenem pa čestitala podjetju za novo pridobitev.

Besedilo in fotografije: R. N.

