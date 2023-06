Truplo v vodovodnem jašku; skoraj ga je ubila elektrika

15.6.2023 | 07:00

Včeraj ob 10.20 so na Zdolah, občina Krško gasilci PGE Krško s tehničnim posegom rešili preminulo osebo iz vodovodnega jaška. Več s centra za obveščanje ne poročajo.

Gorel gospodarski objekt

Minulo noč ob 3.24 je v naselju Jesenice na Dolenjskem, občina Brežice, zagorelo v gospodarskem objektu. Požar so pogasili gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Obrežje.

Padel motorist

Sinoči ob 19.39 je na Straški cesti v Novem mestu padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali in zavarovali kraj dogodka ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila.

Trčila avtomobila

Ob 14.27 sta v naselju Hotemež v občini Radeče trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje in PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP.

Udar elektrike

V torek okoli 10. ure se je zgodila delovna nesreča v Ivančni Gorici, pa poročajo s PU Ljubljana. Delavec je pri delu na strehi prišel v stik z električnim priključkom do hiše. Pri tem je prišlo do udara elektrike. Delavec je pri tem dobil hude poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Poškodoval si je nogo

Včeraj ob 17.13 si v naselju Kal, občina Ivančna Gorica, občan poškodoval nogo. Gasilci PGD Ambrus so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu ČRNOMELJ;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS, na izvodu BD-NAD PROGO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:15 do 12:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRI MALNU-G. SUŠICE;

- od 12:45 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRAVNI DOL;

- od 7:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2, izvod 4. PROTI LAZAM LEVO;

- od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU-D.SUŠICE;

- od 12:45 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLAŽEVICA;

- od 7:30 do 9:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1 in TP RIGEL 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS, izvod 4.POT NA GORJANCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ, izvod 3.GLOBOČDOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas med 8. in 10. uro; na območju TP Dobova mizarska med 11. in 13. uro; na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Godler – Robida med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Sevnica, nizkonapetostno omrežje – ribniki med 8. in 14. uro.

M. K.