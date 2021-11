Živino rešili, streha hleva pogorela

10.11.2021 | 18:45

Simbolna slika (foto: PGD Šentjernej)

Čadraže - Danes zjutraj ob 6.18 je v naselju Čadraže, občina Šentjernej, gorelo gospodarsko poslopje, hlev. Gasilci PGD Šentjernej, Maharovec, Gorenje Vrhpolje in Groblje so rešili živino, pogasili goreče ostrešje in okoli deset kubičnih metrov sena ter ostanke odstranili iz objekta.

Ostrešje je pogorelo v celoti.

Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok in ocenile škodo.

M. K.