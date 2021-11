S slovesnim odprtjem v Brežicah začetek ekipnega EP v šahu

12.11.2021 | 08:35

Foto: STA

Brežice - Viteška dvorana na gradu Brežice je s slikovitimi baročnimi freskami sinoči gostila slovesnost odprtja ekipnega evropskega prvenstva v šahu, ki bo od 12. do 21. novembra za šahovnicami potekal v Čateških toplicah. Na najpomembnejšem šahovskem dogodku v Sloveniji po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu bo nastopilo 346 tekmovalk in tekmovalcev.

Navzoče je naprej pozdravil predsednik Evropske šahovske zveze (ECU) Zurab Azmaiparašvili iz Gruzije, v nadaljevanju pa tudi predsednik Mednarodne šahovske zveze (Fide) Arkadij Dvorkovič.

Osrednji govornik je bil ob koncu predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je tudi predsednik častnega odbora EP. Predstavil je bogato slovensko šahovsko zgodovino in med drugim izrazil ponos, da je prvenstvo prav v njegovem rojstnem kraju.

Predsednik Šahovske zveze Slovenije Milan Brglez je pred njim izpostavil, da Slovenija ta čas predseduje svetu Evropske unije, a je obenem v primežu slabih zdravstvenih razmer. Zaželel je, da bi bilo lahko EP sredstvo za vlivanje poguma ter da bi bile poteze tekmovalcev na belih in črnih poljih začetek nečesa novega in lepšega.

Ekipno EP bi moralo biti namreč že maja lani, a so ga zaradi pandemije covida-19 najprej prestavili na lanski december, potem pa še drugič na letošnji novembrski termin. Udeleženci bodo bivali v "mehurčku", gledalcev ne bo v dvorani, tekmovanje pa bo mogoče v živo spremljati le prek spleta.

Nastopilo bo 39 reprezentanc v odprti in 31 v ženski konkurenci, med njimi 138 udeležencev z nazivom velemojster in 23 ženskih velemojstric. Slovenija bo nastopila s po dvema ekipama v obeh kategorijah in z vsemi najboljšimi. Na prvih šahovnicah bosta igrala Laura Unuk, ki je v začetku maja tudi uradno postala prva Slovenka z nazivom mednarodnega mojstra, ter velemojster Luka Lenič, najboljši slovenski šahist zadnjega desetletja.

Najboljši zasedbi slovenskih šahistov in šahistk imata zelo smele želje, preboj med deseterico. A je konkurenca zelo močna, v odprti ima prvih 13 reprezentanc povprečni rating prek 2600 točk, ki ga v slovenski vrsti posamično dosega le Lenič.

Rusi imajo v obeh konkurencah na EP prvi ekipi po ratingih. V odprti konkurenci sledijo Azerbajdžan, Francija, Poljska in Anglija, v ženski pa so za Rusinjami Gruzijke, Poljakinje, Ukrajinke in Azerbajdžanke. Prvi krog se bo začel v petek ob 15. uri.

STA; M. K.