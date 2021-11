Trebanjci so se v izdihljajih tekme izognili prvemu porazu

13.11.2021 | 08:40

Marko Kotar je Trimu zagotovil točko v zadnjem napadu.

Trebnje - Ko je Blaž Nosan minuto pred koncem zadel za vodstvo Ribnice z 28:26, je vse kazalo, da bodo rokometaši Trima na domačem igrišču doživeli prvi poraz v domačem prvenstvu v tej sezoni. A Trebanjci so se v dramatičnem zaključku rešili, točko jim je v izdihljajih tekme zagotovil Marko Kotar, ki je postavil končnih 28:28.

Trimo je sinoči sicer dobro odprl srečanje z Rikom iz Ribnice, ki so po nekaj minutah igre zaostajali z 2:5. V nadaljevanju so gostje vzpostavili ravnotežje in v 18. minuti je Božidar Simić zadel za izenačenje na 8. točki. Tudi minuti pred koncem prvega polčasa sta bili ekipi poravnani (12:12), nato pa so sta Uroš Miličevič in Jan Pucelj popeljala Ribničane do dveh zadetkov prednosti.

Trebanjci so po odmoru lovili gostitelje, ki so se izkazali s čvrsto obrambo, v vratih pa so imeli tudi razpoloženega vratarja Sandra Meštrića (16 obramb). Ujeli so jih v 41. minuto, ko je zadel Lan Grbić. Tekma je bila nato izenačena do konca, dobri dve minuti pred koncem je bilo na semaforju v dvorani trebanjske osnovne šole 26:26. Ribnica je bila po zadetkih Mitje Nosana in Blaža Nosana zelo blizu, da kot prvi letos Trebanjce spravijo na kolena. A domači se niso predali, Mihajlo Radojković je hitro znižal na 27:28, po izgubljeni žogi gostov pa so imeli tudi zadnji napad za izenačenje. Ribničani so bili ob koncu srečanja zaradi pregrobe igre v obrambi kaznovani še z dvema izključitvama. Trimo je izkoristil številčno prednost na igrišču in nekaj sekund pred koncem je Marko Kotar zadel za delitev točk.

V naslednjem krogu bodo Ribničani gostili Gorenje Velenje, Trebanjci pa bo odhajajo v Celju.

David Didovič, rokometaš Trima Trebnjega: »Za nami je zahtevna tekma. Ribničani so zahtevni tekmeci, vseeno pa smo lahko zadovoljni z osvojeno točko. Prihodnji konec tedna želimo v dvorani Zlatorog pustiti levje srce.«

Blaž Nosan, rokometaš Rika Ribnice: »Glede na potek tekme menim, da smo proti Trebanjcem zmago izgubili v zadnjih minutah. Marsikateri ekipi v Trebnjem ne bo lahko, zato se lahko z eno točko zadovoljni vrnemo v Ribnico.«

Liga NLB, 9. krog:

Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan 30:23 (16:11)

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 28:28 (12:14)

Maribor Branik - Herz Šmartno 34:33 (19:19)

- danes:

19.00 Ljubljana - Urbanscape Loka

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško

19.00 Dobova - Jeruzalem Ormož

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Koper

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 8 8 0 0 269:202 16

2. Trimo Trebnje 8 7 1 0 244:204 15

3. Gorenje Velenje 9 6 1 2 273:210 13

4. Riko Ribnica 9 6 1 2 271:249 13

5. Urbanscape Loka 8 6 0 2 222:196 12

6. LL Grosist Slovan 9 4 0 5 224:242 8

7. Slovenj Gradec 2011 8 3 1 4 216:207 7

8. Maribor Branik 9 3 0 6 233:266 6

9. Sviš Ivančna Gorica 8 3 0 5 197:214 6

10. Koper 8 2 1 5 200:212 5

11. Jeruzalem Ormož 7 2 1 4 188:206 5

12. Ljubljana 8 2 0 6 222:241 4

13. Dobova 8 2 0 6 200:235 4

14. Herz Šmartno 9 1 0 8 232:297 2

Besedilo in fotografije: R. N.

