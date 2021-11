Vsak drugi na PCR testu pozitiven; čez tisoč hospitaliziranih

15.11.2021 | 11:30

V nedeljo so v Sloveniji opravili 3415 PCT testov na koronavirus, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na PCR testiranja so napotene tudi osebe, ki so bile pozitivne na hitrih testih. Koliko je bilo teh, uradne statistike ne beležijo. Kakorkoli, včeraj so zaznali 1815 pozitivnih, kar predstavlja 53 odstotni delež, če upoštevamo le PCR teste. Če te podatke primerjave z nedeljo pred osmimi dnevi, opazimo, da je spet šlo za precejšen skok, saj so takrat odkrili 1283 pozitivnih.

Po oceni NIJZ je v državi 42.807 aktivnih primerov okužbe.

Ključne so razmere v bolnišnicah in zlasti na intenzivnih oddelkih. V nedeljo je bilo hospitaliziranih 990 covidnih bolnikov, od tega jih je intenzivno nego potreboval 221.

Danes je v bolnišnicah 1008 bolnikov, 226 na intenzivi. Umrlo je 12 bolnikov.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov znaša 3224, kar je 76 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 2030 oziroma 27 več kot dan prej.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 62 covidnih bolnikov (včeraj 65), od tega 16 na intenzivni terapiji. Tri so sprejeli in jih šest odpustili.

V SB Brežice imajo 30 covidnih bolnikov, včeraj 32 - dva so sprejeli, tri odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 26, Ribnica 13, Novo mesto 4, Žužemberk, Loški Potok in Sodražica 3, Škocjan in Mokronog Trebelno 2, Trebnje, Šentjernej, Straža, Mirna in Šentrupert 1

Posavje - Sevnica 28, Krško 15, Brežice 10, Radeče 3, Kostanjevica na Krki 2

