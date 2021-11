FOTO: Visoka šahovska delegacija v Beli krajini

16.11.2021 | 14:45

Staru trg ob Kolpi - V okviru ekipnega EP v Termah Čatež je prva slovenska velemojstrica in podpredsednica ŠZS Darja Kapš povabila podpredsednico ECU (Evropska šahovska unija) in izvršno direktorico FIDE (Svetovna šahovska federacija) Dano Reizniece-Ozola z delegacijo na obisk šahovskega muzeja Vinka Kobeta v Starem trgu ob Kolpi.

Delegacija si je v družbi podžupana občine Črnomelj Dubrovka Čengije in predsednice Krajevne skupnosti Stari trg Renate Butala na OŠ Stari trg ob Kolpi ogledala učilnico, kjer je učitelj Vinko Kobe 25 let vodil najuspešnejši šahovski krožek v Sloveniji. Ogledali so si tudi šolsko telovadnico, kjer so potekali množični šahovski turnirji (med njimi rekordni enodnevni šahovski turnir "Pokal revije Jana" s 132. šahistkami, dvoboji s hrvaškimi šahisti, mladinske kadetske lige ...). Visoke šahovske goste je uvodoma nagovorila ravnateljica Mojca Butala, ki je poudarila, da šah zagotovo pripomore k oblikovanju osebnosti človeka, zato je priporočljivo, da se ga otroci učijo že v osnovni šoli.

Delegacija je pot nadaljevala do prvega dela šahovskega muzeja, kjer Vinko hrani šolske športno-šahovske kronike od leta 1974 dalje, albume, biltene, šahovske knjige, medalje, pokale, plakate, ure, šahe, zastavice, značke, znamke..., skratka, vse, kar je povezano s šahom in bogato 60-letno tradicijo šaha v dolini Kolpe. Ogled se je zaključil v Radencih, kjer je v lično urejenem prostoru mogoče videti izbrane šahe Vinkotove bogate kolekcije šahovskih garnitur iz vsega sveta - skozi leta jih je zbral že več kot 150. Tudi na vrtu ni manjkal šah, saj ga vedno krasijo velike vrtne garniture, ki poleti na partijo šaha vabijo turiste in ljubitelje šaha.

Darja Kapš je povedala, da prav vsakega, še posebej pa ljudi, ki imajo radi šah, pripelje na ogled šahovske dediščine, ki jo je ustvaril in jo še vedno vdano ustvarja Vinko Kobe. Prostor, za katerega Darja pove, da je šahovski muzej, je sicer majhen, a šahovsko velik, saj poka po šivih od šahovskih reči. Vinko vedno poudari, da je to le delček vsega, kar se sicer še skriva po škatlah in omarah ter doda, da mu že pošteno zmanjkuje prostora. Želja je, da že v naslednjih letih ta bogata šahovska dediščina dobi večji in ustreznejši prostor, saj si ga močno zasluži.

Gostje so bili nad šahovsko dediščino in belokranjsko gostoljubnostjo navdušeni. Vodja delegacije Dana Reiznice-Ozola pa je napovedala, da bo Vinko za svoje dolgoletno delo v šahu prejel posebno priznanje svetovne šahovske organizacije FIDE.

D. Š.; foto: euroteamchess2021.eu

Galerija