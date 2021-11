Število novih okužb tudi včeraj visoko; v regiji prednjačijo Brežice (162)

19.11.2021 | 10:40

Foto: Bobo

V Sloveniji se z vidika epidemiološkega trenda še vedno nahajamo v obdobju stagnacije.

Včeraj je bilo po podatkih NIJZ potrjenih 3517 novih primerov okužbe s sars-cov-2, delež pozitivnih testov pa je bil 42,5-odstoten. Prejšnji četrtek je bilo novookuženih za vzorec manj, in sicer 3434, nekoliko nižji pa je bil delež pozitivnih testov (37,6 odstotka). Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je trenutno okuženih 45.143 prebivalcev.

Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 252. Sedemdnevno povprečje se je povečalo za 13, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa se je zmanjšalo za 12.

V slovenskih bolnišnicah se je po podatkih vlade danes zjutraj zdravilo 1127 covidnih bolnikov (včeraj 1104), od tega 256 na enotah za intenzivno nego (včeraj 253). Znova smo zabeležili tudi veliko število smrti, v zadnjih 24. urah je umrlo 20 covidnih bolnikov (21 po podatkih covid sledilnika). V UKC Ljubljana je povprečna starost bolnikov na navadnih oddelkih 70 let, na enotah za intenzivno terapijo pa 61 let.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 79 covidnih bolnikov (včeraj 77), od tega 16 na intenzivni terapiji. Štiri so sprejeli, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 43 covidnih bolnikov, včeraj 45, enega na intenzivi - pet novih so sprejeli, šest odpustili, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 81, Novo mesto 74, Črnomelj 20, Ribnica 19, Šentjernej 14, Metlika in Trebnje 13, Šmarješke Toplice in Škocjan 10, Dolenjske Toplice 8, Straža in Semič 6, Žužemberk, Mokronog Trebelno, Mirna in Mirna Peč 5

Posavje - Brežice 162, Krško 64, Sevnica 21, Kostanjevica na Krki 7, Radeče 6, Bistrica ob Sotli 4

M. K.