Polona Kambič stališč ne pojasnjuje, v SVIZ-u ogorčeni, ravnateljica odgovarja

19.11.2021 | 14:00

Z županjo Polono Kambič (levo) sva vedno korektno sodelovali, nam je povedala ravnateljica semiške osnovne šole Andreja Miketič (desno). (vse fotografije: arhiv DL)

OŠ Belokranjskega odreda Semič

Semič - Semiška županja Polona Kambič, znana kot nasprotnica ukrepov za zajezitev epidemije, je, kot smo poročali, OŠ Belokranjskega odreda Semič pozvala k opustitvi vseh ukrepov. Prepričana je, da z njihovim spoštovanjem na šoli kršijo temeljne človekove pravice, in jih poziva, naj s tem prenehajo. Ravnateljica Andreja Miketič medtem pravi, da na šoli zaupajo stroki.

Pismo

Kambičeva je v pismu trenutni ravnateljici Andreji Miketič in prihodnjemu ravnatelju Tomažu Pavlakoviču zapisala, da epidemiološki odloki vlade niso veljavni, saj da je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice le zakon, ki pa ga ni. Zato ocenjuje, da na šoli zavestno delujejo "nezakonito in protiustavno".

Kambičeva vodstvo šole opominja, da z izvajanjem odlokov prekoračuje zakonsko določene pristojnosti ravnatelja. "Zato ste, v skladu s kazenskim zakonikom in zavezujočo sodno prakso, tako evropsko, kot tudi domačo, kazensko in odškodninsko odgovorni, če bo s strani staršev podana kazenska ovadba ali ustavna pritožba iz naslova kršenja otrokovih pravic," je dodala.

Šolo še poziva, naj preneha "kršiti temeljne človekove in otrokove pravice in svoboščine, in sicer s prisiljevanjem v nošenje obraznih mask, vzdrževanjem socialne razdalje med otroki in do drugih oseb ter med učitelji, s pogojevanjem udeležbe pri pouku ob trikrat tedenskem testiranju, z izpolnjevanjem splošnih PCT pogojev".

"Z izvajanjem naštetega, kljub mogoče najboljši nameri, ogrožate otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje ter posegate v ustavno zagotovljeno pravico do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti otrok," je zapisala.

Pismo, ki ga je objavila tudi na družbenem omrežju Facebook, je semiška županja v vednost poslala še drugim belokranjskim šolam.

Županja brez dodatnih pojasnil

Za dodatna pojasnila smo se danes na županjo obrnili v našem uredništvu. Med drugim nas je zanimalo (glede na njeno navedbo: ''To potrka tudi na mojo vest in izvajanje ukrepov v prostorih občine, ki bodo z današnjim dnem postali zakoniti in ustavni.''), ali torej v prostorih semiške občine velja obvezno upoštevanje ukrepov (nošenje mask, testiranje, socialna (medosebna) razdalja), skratka ukrepov PCT za zaposlene na občini in za obiskovalce?

Zanimalo nas je tudi, ali namerava sporočilo s podobnim pozivom, kot ga je namenila šolam, v katerem opozarja na nezakonitost, nasloviti tudi na ostale javne zavode in službe v občini? ''Ob upoštevanju vseh navodil in priporočil zoper širjenje COVID-19 ostaja TIC Semič odprt.'' To je denimo informacija na spletni strani TIC-a. Kako torej naprej?

In navsezadnje - kaj namerava storiti kot županja občine, ustanoviteljice zavoda, če ravnateljica Andreja Miketič in/ali bodoči ravnatelj Tomaž Pavlakovič ne bosta upoštevala, kar jima je naročila v pismu?

Polona Kambič nam je prijazno, a kratko odgovorila, da svojih stališč za zdaj ne bo dodatno pojasnjevala.

Ravnateljica odgovarja

Andreja Miketič

Ravnateljica semiške osnovne šole Andreja Miketič (s tega položaja se sicer poslavlja, konec septembra je bil na občinski seji potrjen njen naslednik Tomaž Pavlakovič, Miketičeva namreč ni dobila podpore v Svetu staršev) pa je danes tudi v pogovoru za naše uredništvo poudarila, da se na šoli trudijo upoštevati veljavne ukrepe in jih bodo tudi vnaprej.

"Stroki zaenkrat zaupam in mislim, da je prav, da delamo res v dobro vseh skupaj in da poskušamo ta virus nekako omejiti". Poziva županje Kambičeve sicer ne jemlje osebno in ga niti ne razume kot pritisk. Kot je priznala, sicer drži, da - kot omenjeno - zaključuje mandat na čelu šole in je zato bolj sproščena.

Samotestiranje na semiški šoli je danes sicer potekalo brez težav. Okužb med učenci niso ugotovili, je pa do deset odstotkov učencev, ki se trenutno šolajo na daljavo, ker starši ne dovolijo samotestiranja svojih otrok.

Za manjše število teh učencev, ki so jih starši kljub temu poslali v šolo, so po besedah Miketičeve poklicali starše in jih prosili, da jih pridejo iskat. Nekateri starši so nato podali ustno soglasje za samotestiranje, nekatere pa so pozno dopoldne še čakali, da pridejo po otroke.

Minister Poklukar in SVIZ odločno in ogorčeno

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci o razmerah glede covida-19 izrazil pričakovanje, da "vsi, ki imamo javne funkcije in smo predstavniki nekih skupin, v teh trenutkih napravimo vse s svojim zgledom, da bomo najhitreje dosegli zadostno precepljenost in obvladali epidemije v družbi".

Po ministrovih besedah bomo lahko samo tako čim hitreje zaživeli kot pred epidemijo. "Kakršenkoli odstop od tega zame ni sprejemljiv," je dodal.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so ravnanje semiške županje označili za skrajno neodgovorno ter škodljivo oziroma v trenutnih razmerah celo nevarno.

Ob tem so v sporočilu za javnost izrazili ogorčenje, "da županja zaradi lastnega nestrinjanja z opredeljenimi higienskimi predpisi in zapovedanimi epidemiološkimi ukrepi ter iz egoistično-osebnega prepričanja v neobstoj virusa s pozicije moči od ravnateljice šole in tamkaj zaposlenih zahteva, naj kršijo veljavne predpise".

V sindikatu še pričakujejo, da se bodo pristojni čim prej odzvali na po njihovem prepričanju nesprejemljive pritiske nad zaposlenimi. Obenem so izrazili podporo vodstvu ter delavcem šole, ki se v trenutnih razmerah "trudijo zagotavljati varno okolje za vse vpletene ter zavod odprt za izobraževanje učenk in učencev tam, kjer je to edino primerno - v šolskih prostorih".

