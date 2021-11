Epidemiološka slika boljša kot pred tednom dni; v bolnišnicah še ni olajšanja

25.11.2021 | 10:40

Pozitivni trend se nadaljuje. Slovenske zdravstvene službe so glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) včeraj opravile 7197 PCR-testov in potrdile 2668 novih okužb. Delež pozitivnih je tako znašal 37 odstotkov. Stanje je torej boljše kot pred tednom dni, ko je delež pozitivnih testov po 3662 novih primerih okužbe bil 39,7-odstoten.

Včeraj je bil delež pozitivnih testov bil malce nižji, in sicer je znašal 36,5 odstotka.

V državi je po oceni NIJZ trenutno aktivno okuženih 42.559 ljudi, kar je 898 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 2786, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2019. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je zmanjšalo za 142, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa za 43.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.225.517 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.141.720.

Po podatkih vlade je hospitaliziranih 1145 oseb, najmlajša šteje 10 let. 286 jih potrebuje intenzivno nego (288 po podatkih covid sledilnika). Najmlajši bolnik na intenzivni negi ima 31 let. Preminilo je 11 covidnih bolnikov (7 po podatkih covid sledilnika).

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 83 covidnih bolnikov (včeraj 78), od tega 18 na intenzivni terapiji. 11 so jih sprejeli in jih šest odpustili.

V SB Brežice imajo 48 covidnih bolnikov, včeraj 46, enega na intenzivi - šest so jih sprejeli, štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 77, Črnomelj 25, Ribnica 22, Šentjernej in Semič 13, Straža 11, Trebnje 9, Metlika in Šmarješke Toplice 8, Mirna Peč 6, Škocjan 5, Mokronog Trebelno in Mirna 4, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Loški Potok 3

Posavje - Brežice 106, Krško 65, Sevnica 25, Kostanjevica na Krki 9, Radeče 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.