Nespretni tatovi iz Dobruške vasi in pretepači iz Brezja

1.12.2021 | 12:30

V naselju Brezje so se pretepali že sinoči, enega so odpeljali v bolnišnico. Ponoči še ni bilo miru in policisti so enega vklenjenega odpeljali v svoje prostore ... (simbolna slika; arhiv, Bobo)

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni o prometni nesreči pri Velikem Cerovcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, se večkrat prevrnil in obstal na strehi na bližnjem travniku. Lažje poškodovanega 20-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog.

Zadrogiran?

Policisti PP Novo mesto so v minuli noči med kontrolo prometa na Muhaberju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel na vozilu nameščeni različni registrski tablici. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni kršitelj iz Ribnice nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Odredili so mu hitri test zaradi ugotavljanja vožnje pod vplivom prepovedanih drog, vendar ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatove iz Dobuške vasi

Policiste PP Sevnica je okoli 18. ure oškodovanec obvestil, da neznanci v Loki pri Zidanem Mostu iz tovornega vozila kradejo gorivo. Ko so skušali z vozilom pobegniti, so trčili tudi v njegov avtomobil in ga poškodovali. Policisti so storilce izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za osumljence iz Dobruške vasi, in sicer 31-letnika, 19-letnika in mladoletnika. Zaradi tatvine bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo in povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Spor in pretep v Brezju

Sinoči okoli 21.30 so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi pretepa v zasebnem prostoru v naselju Brezje. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je ena oseba poškodovana, zato so poklicali reševalce, ki so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah je prišlo do spora in pretepa v družinskem krogu. 51- in 23-letni osumljenec sta napadla, pretepala in poškodovala 19-letnega oškodovanca. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo zoper osumljenca ustrezno ukrepali.

Minulo noč so ponovno posredovali na istem naslovu, kjer je 51-letni kršitelj žalil oškodovanko in ji grozil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so ga vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju Drašičev (PP Metlika) izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana in na območju Mosteca (PP Brežice) dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.