V dveh letih od najkulturne šole do prepovedi kulturnih prireditev

2.12.2021 | 14:30

Jože Tratar (fotografije: arhiv DL)

Andrej Martin Kostelec

Večnamenski prostor šentrupertske šole je vedno nudil prostor številnim kulturnim prireditvam.

Šentrupert - Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jože Tratar je v javnem pismu opozoril na, kot pravi, nelogično potezo domačega župana Andreja Martina Kostelca in občine, ki sta s spremembo Pogodbe o upravljanju šole onemogočila oddajanje šolskih prostorov zunanjim uporabnikom za kulturne prireditve. To se dogaja na šoli, ki je desetletja prepoznavna po kulturnih dejavnostih in je bila tudi razglašena za najkulturno šolo, opozarja Tratar. Sicer pa njegovo pismo objavljamo v celoti:

''Šentrupert in OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert smo bili desetletja prepoznavni po kulturnih dejavnostih. Na naši šoli so se po zaslugi prof. Jožeta Zupana konec prejšnjega in v začetku tega stoletja zvrstili številni odmevni literarni večeri in drugi dogodki. Na šoli gostimo stalne razstave, ki so edinstvene v Sloveniji in širše. Ponosni smo, da je pri nas na šoli Rastoča knjiga Občine Šentrupert.

Tradicijo kulture na šoli in v Šentrupertu smo se trudili vzdrževati tudi drugi ravnatelji v zadnjih dveh desetletjih (ob podpori lokalne skupnosti). V šoli so se zvrstile številne kulturne prireditve, nekatere v organizaciji šole, veliko pa jih je bilo v organizaciji drugih zavodov in lokalnih društev. Za vloženi trud smo bili nagrajeni leta 2019, ko smo bili razglašeni za najkulturno šolo v kategoriji malih in podružničnih šol. Žal se je v zadnjih letih vse spremenilo.

Vrhunec nelogičnih potez župana in občine je sprememba Pogodbe o upravljanju Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert, s katero nam občina onemogoča oddajanje prostorov šole zunanjim uporabnikom za kulturne prireditve. Župan je popolnoma jasno sporočil, da kultura ne sodi v šolo. Delavci šole se bomo še naprej trudili in z učenci pripravljali kulturne prireditve, na šoli pa žal ne bomo mogli več gostili revije pevskih zborov, literarnih večerov, potopisnih predavanj, dedka Mraza, predstav za otroke itn.

Z obžalovanjem sporočamo lokalnim društvom, JSKD Trebnje, Knjižnici Pavla Golie Trebnje in drugim, da zunanje kulturne prireditve na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert niso več mogoče.

Jože Tratar, ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert''

M. K.