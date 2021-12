Novi ukrepi in Advent Novo mesto - ga bodo okrnili?

4.12.2021 | 17:30

Na Glavnem trgu bodo jutri odprli 20 stojnic z darilnim programom ...

... od šestih načrtovanih hišk za strežbo hrane in pijače pa bo lahko zaživela le tista s kostanji. (foto: arhiv DL; I. V.)

Novo mesto - V mestih po Sloveniji so izvedbo prazničnih sejmov večinoma prilagodili novim ukrepom, po katerih je od danes z izjemo pečenega kostanja prepovedano ponujanje hrane in pijače na stojnicah. Območje sejemskih prireditev mora biti ograjeno, organizatorji pa morajo ob vhodu preverjati pogoj PCT.

Marsikje sicer verjamejo, da se je z vidika okužb z novim koronavirusom bolj varno družiti zunaj kot v notranjosti gostinskih lokalov.

Prilagodili jutrišnje odprtje

V Novem mestu so zaradi odloka že prilagodili za nedeljo načrtovano odprtje predpraznične tržnice, ki bo predvidoma delovala do vključno silvestrovega. Odprli bodo 20 stojnic z darilnim programom, celotno sejemsko območje pa bodo ogradili, vhod na tržnico in izhod z nje bodo praznično okrasili, na vhodu pa bodo nadzorovali število obiskovalcev in izpolnjevanje PCT-pogojev.

Gostinska ponudba pa zaradi odloka ne bo zaživela v šestih načrtovanih hiškah za strežbo hrane in pijače, so povedali v Zavodu Novo mesto.

M. K.; STA