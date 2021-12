FOTO: Prižig lučk in Miklavž - času primerno do otrok kar skozi avtomobilska okna

5.12.2021 | 13:30

Fotografije: G. S.; Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Ivanška občina je s prižigom prazničnih luči v centru Ivančne Gorice in ostalih večjih krajih po občini vstopila v božični čas. Naj bo prižig luči simboličen in naj tudi v nas prižge luč upanja, so ob tem zaželeli na občini.

Praznično okrasitev je pred občinsko stavbo simbolično prižgal župan Dušan Strnad. Ob tem je povedal, da leto, ki se počasi izteka ni bilo lahko in enostavno, a so s skupnimi močmi in sodelovanjem veliko naredili. »Naša občina raste, se razvija, epidemija je še posebej pokazala, kako pomembno je skrbeti drug za drugega, da smo uvidevni in strpni drug do drugega. Hvaležen sem vsem, ki se trudite in na najrazličnejše načine pripomorete, da je v naši občini prijetno in domače živeti. In vsem otrokom, staršem, starim staršem in učiteljem, ki skrbite, da naši najmlajši odraščajo v dobre ljudi,« je povedal župan in prav zato z veseljem tudi letos povabil svetega Miklavža, ki je razdelil preko 800 daril otrokom iz celotne občine. Vse občanke in občane pa vabi, da se v tem prazničnem decembru sprehodijo po ulicah Ivančne Gorice in drugih krajih ter na varen način uživajo v soju tisočerih lučk.

Poleg praznične okrasitve pa je občina, kljub posebnim časom, poskrbela za otroški nasmeh na obrazih najmlajših. Tokrat je Višnja Gora zasijala v družbi Miklavža in njegovih spremljevalcev angelčkov. V starem mestnem jedru je vse pridne otroke, pa čeprav samo skozi avtomobilsko okno, pozdravil sveti Miklavž: »Slišal sem, da ste tudi v letošnjem letu pridno ubogali in pomagali svojim staršem, dedkom in babicam, se pridno učili in opravili še marsikatero dobro delo. Opažam tudi, da otroci rastejo, ne le v centimetrih, ampak tudi v dobroti srca. Zato smo z angeli prišli, da vam predamo darilca. Dragi otroci, ostanite dobri, pogumni in pazite drug na drugega. In ostanite še naprej lučke veselja za vse okrog vas.«

Prvi od treh dobrih mož je, kot sporočajo iz občine, še povedal, da se zelo rad vrača v prijetno in domače kraje in občino, saj so tu pridni in marljivi ljudje, kot čebele. Prav zato je letošnje obdarovanje otrok izpeljal kar v Višnji Gori, kjer je nedavno svojo hišo "dobila" kranjska sivka.

