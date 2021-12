Šuštarji so še vedno doma v Tržiču

6.12.2021 | 08:00

Direktor Proalpa Matej Slapar v tržiških gorah

Če se do konca decembra sprehodite po Supernovi Qlandiji v Novem mestu, ste verjetno opazili leseno stojnico, na kateri so krog in krog razstavljeni zanimivi čevlji, ki jih ne morete videti nikjer drugje. Prijazne prodajalke vam z veseljem povejo, da se imenujejo Proalp in prihajajo iz Tržiča.

Tržič je od nekdaj slovel kot mesto z dolgo čevljarsko tradicijo. Čevljarji, ali po tržiško šuštarji, so čevlje v tem mestu izdelovali več sto let nazaj. V začetku 20. stoletja se je v Tržiču odprla tovarna Peko, ki je postala sinonim za čevljarsko industrijo v Sloveniji. Vsak Slovenec je vedel, da najboljši in najlepši čevlji prihajajo iz Tržiča, kar pa se je žal po Pekovem propadu malce pozabilo. A vendar v Tržiču, prav v prostorih bivšega Peka, še vedno deluje čevljarsko podjetje Proalp, ki je poznano in mednarodno priznano po razvoju in izdelavi kvalitetne in zdrave obutve.

Proalpova trgovinica v Supernovi Qlandia Novo mesto

Kvalitetni čevlji že od leta 1997

Podjetje Proalp je pričelo s svojim delovanjem že leta 1997. Takrat je direktor podjetja Matej Slapar, ki je pred tem deloval v razvojnem oddelku Peka, skupaj s sodelavcem ustanovil manjši obrat, kjer so se ukvarjali z razvojem in izdelavo prototipov sestavnih delov čevljev za italijanski in nemški trg. Vse to je preraslo v izdelavo čevljev. Že takrat se je v podjetju izoblikovala močna vizija trgu ponuditi čevlje, narejene iz naravnih, prvovrstnih materialov, ki so od začetka do konca izdelani pri nas. V to vizijo so pri Proalpu uspešno vpletli tudi tržiško čevljarsko izročilo in se lotili šivane izdelave čevljev, ki je zaradi svoje zahtevnosti v svetu postala redkost in velja za eno najbolj prestižnih izdelav čevljev. Skozi leta si je Proalp prislužil velik ugled in obilo mednarodnih priznanj s področja razvoja obutve, saj je visoka kvaliteta in izvirna oblika postala njihov zaščitni znak.

»Naša« obutev od začetka do konca

Izdelava čevlja se ne začne z izbiro materiala, ampak mnogo prej. Začne se z idejo, ki jo razvijalec obutve (pri Proalpu to nalogo opravlja direktor Matej Slapar) počasi in s skrbnostjo razvija v končni model čevlja. Pri tem ima ves čas v mislih tudi njen vpliv na zdravje stopal, ki je pri Proalpu izredno pomemben dejavnik pri razvoju obutve. Pri izbiri materialov v podjetju na prvo mesto postavljajo njihov naravni izvor in doseganje visokih evropskih standardov kakovosti. Le prvovrstni materiali skupaj z veliko mero ročnega dela v čevlju zagotavljajo odlično klimo. Če to združimo še z obliko, ki nogi kar se da omogoča naravno gibanje, dobimo obutev, v kateri se uporabnik giba udobno še dolga leta po nakupu.

V Proalpovi delavnici v Tržiču

Vse za vsak okus

Proalp ponudbo svojih modelov obutve ves čas širi in danes lahko v njihovih prodajalnah dobite tri programe: športno-elegantno obutev, pohodniško oziroma gorniško obutev in bosonogo obutev. Športno-elegantno obutev odlikujejo predvsem prepoznavni dizajni, ki so zdaj postali že prav zaščitni znak tega podjetja. Čevlji v tej kategoriji so šivane izdelave, zaradi česar so zelo zračni, trpežni in prožni. Tako kot vsi Proalpovi čevlji tudi športno-elegantne čevlje odlikuje dovolj širok sprednji del, ki ne stiska prstov skupaj. V velik ponos pa si podjetje šteje razvoj in izdelavo pohodniške in gorniške obutve, na katero prisegajo tudi mnogi profesionalni alpinisti in popotniki. V svoji ponudbi imajo lahke, nizke pohodne čevlje pa vse do zelo visokih gorniških čevljev, na katere se lahko namesti tudi podplat za avtomatske ali polavtomatske dereze. Novost na evropskem trgu pa je uvajanje bosonoge obutve, kjer čevelj stopalu omogoča, da se po podlagi giblje kot da hodi boso. Ti čevlji so zelo prožni, široki v prednjem delu, z zelo tankim podplatom, brez pete. Pri hoji v bosonogih čevljih se aktivirajo vse stopalne mišice, težišče je ponovno usmerjeno pravokotno na tla, zaradi se česar se posledično razbremenijo tudi kolena in križ. V tujini je ta tip obutve, zaradi svojega blagodejnega vpliva na zdravje, že precej uveljavljen, vse bolj priljubljen pa postaja tudi pri nas. Pri Proalpu so prav zato na svojo linijo bosonoge obutve še posebej ponosni, saj so z njo prvi zaorali ledino na slovenskih tleh.

Proalpov venček

Vse tri kategorije Proalpovih čevljih lahko do konca decembra vidite, pomerite in kupite tudi v Supernovi Qlandiji Novo mesto (vse dni, v okviru odpiralnega časa nakupovalnega centra). Prodajalke vam bodo znale svetovati in poiskati prave čevlje za vas, seveda pa je mogoče opraviti tudi meritve za izdelavo obutve po meri. Stalna prodajna mesta Proalp pa so v Ljubljani (Supernova Rudnik), ter v Celju in Kranju (v Planetih Tuš) ter spletna trgovina.

Oglasno sporočilo