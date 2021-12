FOTO: Voznik začetnik po avtocesti z 200 km/h; davil jo je pred očmi otrok

Takole je provida 'ujela' mladega Švicarja ...

Vozil je v megli. (fotografiji: PPP Novo mesto)

Policisti PPP Novo mesto so v soboto v jutranjih urah na avtocesti hitrost nadzorovali z video nadzornim sistemom provida. Voznik osebnega avtomobila BMW 340 ixD GT švicarskih registrskih oznak je iz smeri Smednika proti Drnovem vozil tudi več kot 200 km/h. Na razdalji 1,5 km so mu ob zmanjšani vidljivosti zaradi megle izmerili povprečno hitrost 198 km/h. Kršitelja so na Drnovem ustavili in ugotovili, da gre za 20-letnega državljana Švice, ki je voznik začetnik, saj je vozniški izpit opravil pred manj kot pol leta. O kršitvah tujega državljana so obvestili pristojno sodišče v Brežicah in sodnica mu je v postopku izrekla globo v višini 1.200 evrov in stransko sankcijo devetih kazenskih točk. Na podlagi sodbe bo kršitelju za eno leto prepovedana vožnja oziroma uporaba vozniškega dovoljenja v Sloveniji.

Voznik z 2,8 promila alkohola bežal pred policisti

Sevniški policisti sosinoči nekaj pred 19. uro med kontrolo prometa pri Hrastovici zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault laguna. Kršitelj znakov policistov sprva ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in ustavil v Prelesju. Med postopkom so ugotovili, da ima 41-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 1,33 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za storjeni kršitvi določa kazen v višini 1.700 evrov in 23 kazenskih točk.

Vozniškega dovoljenja nima, odklonila tudi preizkus

Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa v Dolenji Nemški vasi v petek okoli 8. ure ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen saxo. Med postopkom so ugotovili, da 38-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, in ji zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Opravljanje preizkusa je odklonila, zato so ji avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še dva ostala brez avta

V petek okoli 16. ure so policisti PP Novo mesto v Poljanah pri Mirni Peči ustavili voznika osebnega avtomobila VW passat. 77-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel na avtu nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Metliški policisti so v soboto okoli 21.30 v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila BMW in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola. BMW so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Davil jo je pred očmi otrok

Črnomaljski policisti so bili v soboto obveščeni o nasilju v družini na območju Semiča. Takoj so se odzvali, zaščitili žrtve, nasilneža odstranili in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med preiskavo so ugotovili, da je bil 27-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, fizično in psihično nasilen do žene. Osumljenec je ob prisotnosti otrok žrtev davil, jo grozil in ji onemogočal, da bi poklicala na pomoč. O izrečenem ukrepu so policisti obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 27-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Požar zaradi pregretega dimnika

Policisti PP Novo mesto so biliminulo noč obveščeni o požaru pomožnega objekta ob stanovanjski hiši v Ivanji vasi. Ogenj se je razširil in zajel ostrešje objekta, nastalo je za okoli 3.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih pa je do požaro prišlo zaradi pregretja dimnika peči na trda goriva.

Vlomi in tatvine

V Novi Lipi na območju PP Črnomelj je v petek. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na delovišču v Trebnjem je med 2. 12. in 3. 12. neznanec vlomil v rezervoarja dveh delovnih strojev in iztočil okoli 50 litrov goriva.

V noči na soboto je v Dolenjskih Toplicah nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

V soboto popoldne je v naselju Apnenik pri Velikem Trnu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter izmaknil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Želebeju na območju PP Metlika je sinoči nekaj pred 19. uro nekdo skozi okno vlomil v hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Pijani so se stepli v Kerinovem Grmu

Policisti PP Krško in PP Brežice so v noči na soboto posredovali zaradi pretepa v naselju Kerinov Grm. Ob prihodu so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med več kršitelji, ki so bili pod vplivom alkohola. Lažje poškodovanega udeleženca pretepa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo, saj so si izjave vseh vpletenih nasprotujoče. Na podlagi ugotovitev bodo zoper udeležence ustrezno ukrepali.

Afganistance ustavili na meji

Policisti PMP Metlika so med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine na podvozju odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli.

Na mejni prehod Obrežje pa je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Nekateri že v notranjosti

Med 3. 12. in 6. 12. so policisti na območju Zilj (PP Črnomelj) izsledili in prijeli devet državljanov Afganistana, na območju Rigonc, Obrežja in Dobove (PP Brežice) pa sedem državljanov Afganistana, državljana Kosova in državljana Severne Makedonije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

