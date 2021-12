Rekordno število testov, korona pa po krivulji navzdol

7.12.2021 | 11:45

V ponedeljek so v Sloveniji opravili kar 95.318 hitrih antigenskih testov, kar je največ doslej. Kdor je bil pozitiven, bo moral rezultat preverjati še z bolj zanesljivim PCR testom. Koliko hitrih testov je pozitivnih, se v Sloveniji ne razkriva.

Na 5471 PCR testih so detektirali 1950 pozitivnih primerov, kar je 21,5 odstotka manj kot prejšnji ponedeljek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 27.247 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1687, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1292. Število aktivnih okužb je bilo v ponedeljek za 1451 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 76. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 69.

Za štiri odstotke se je zmanjšalo število hospitaliziranih zaradi covida-19. V bolnišnicah danes zdravijo 1005 covidnih bolnikov, od tega jih 267 potrebuje intenzivno nego. Včeraj je umrlo 17 oseb, ki so bile v zadnjih 28 dneh pozitivne na testiranju.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 65 covidnih bolnikov (včeraj 67), od tega 16 na intenzivni terapiji. Šest so jih sprejeli, sedem odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 35 covidnih bolnikov, včeraj 40, tri na intenzivi - dva so sprejeli in jih sedem odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 76, Črnomelj 24, Kočevje 15, Metlika 14, Šentjernej in Trebnje 12, Straža 10, Semič in Mokronog Trebelno 8, Škocjan in Mirna Peč 6, Šmarješke Toplice 5, Žužemberk 4, Dolenjske Toplice in Mirna 3, Šentrupert 1

Posavje - Krško 33, Brežice 25, Kostanjevica na Krki 3, Sevnica in Bistrica ob Sotli 2, Radeče 1

M. K.