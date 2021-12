FOTO: Trčili osebno in tovorno vozilo s priklopnikom; obtičal na poledeneli strehi

7.12.2021 | 18:35

Dva ranjena v trčenju na cesti Impoljca-Zavratec (foto: PGD Sevnica)

Ob 13.49 sta na cesti Impoljca-Zavratec, občina Sevnica, trčili osebno in tovorno vozilo s priklopnikom. Poškodovani sta bili dve osebi. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in s tem preprečili iztekanje le-teh v bližnji ribnik, s pomočjo cestnega podjetja počistili cestišče, in nudili pomoč policiji in reševalcem. Nekaj časa je bila vzpostavljena popolna zapora ceste. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v UC Brežice.

Obtičal na poledeneli strehi

Ob 8.30 so posredovali gasilci PGD Stara cerkev v naselju Polom v občini Kočevje, kjer so s pomočjo lestve pomagali stanovalcu s poledenele strehe, na kateri je obstal.

M. K.