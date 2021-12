V bolnišnicah manj kot tisoč covidnih bolnikov

8.12.2021 | 11:40

Foto: Bobo

Včeraj so ob 6571 PCR-testih v Sloveniji potrdili 1847 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je tako znašal 28,1 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V Sloveniji je trenutno 27.247 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1687, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1292.

Število aktivnih okužb je bilo v torek za 1296 nižje kot dan prej. V primerjavi z minulim torkom, ko je delež pozitivnih testov znašal 32,34 odstotka, so tokrat potrdili 411 okužb manj, prav tako so opravili 411 testov manj.

V torek so opravili tudi 58.532 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Hospitaliziranih je 963 ljudi, na intenzivnih oddelkih pa se zdravi 259 covidnih bolnikov. Umrlo je 18 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 70 covidnih bolnikov (včeraj 65), od tega 17 na intenzivni terapiji. 14 so jih sprejeli in devet odpustili.

V SB Brežice imajo 33 covidnih bolnikov, včeraj 35, enega na intenzivi - tri so sprejeli in jih štiri odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 41, Trebnje 22, Črnomelj 18, Semič 12, Kočevje in Metlika 11, Mokronog Trebelno in Straža 9, Ribnica 8, Šentjernej in Mirna 7, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice 5, Škocjan 4, Šentrupert 3, Žužemberk 2

Posavje - Brežice 55, Krško 39, Sevnica 23, Kostanjevica na Krki 8, Radeče 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.