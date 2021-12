Macedoni: Cilj tožbe je lahko samo časovni zamik gradnje

8.12.2021 | 12:55

Gregor Macedoni

Novo mesto - V ponedeljek je, kot smo poročali, Civilna iniciativa 3ROS-jug na Upravno sodišče vložila tožbo zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi (1. in 2. etapa), ker je Ministrstvo za okolje in prostor družbi Dars dovolilo gradnjo štiripasovne daljinske tranzitne ceste skozi ulice in naselja Novega mesta, in tako pravnomočnost gradbenega dovoljenja in s tem začetek gradnje z začetka pomladi premaknila za nedoločen čas.

Medtem ko na družbi Dars, dokler ne dobijo obvestila Upravnega sodišča o vloženi tožbi, tega še niso mogli komentirati, so pa povedali, da gradnje v tem primeru ne bodo mogli začeti v predvidenem roku, torej na začetku pomladi, ampak bodo morali počakati na zaključek sodnih postopkov in pravnomočnost gradbenega dovoljenja, se je s svojim pogledom na dogajanje odzval novomeški župan Gregor Macedoni. »Gradnja tretje razvojne osi je pomemben prometni projekt za Novo mesto, širšo regijo in za celotno državo, zato podpiramo čimprejšnji začetek gradnje. Novo mesto potrebuje nova cestna mostova v Ločni in Srebrničah. Gradnja prvega mostu v Ločni bi se lahko začela spomladi prihodnje leto, a smo, kot že velikokrat do zdaj, soočeni z dejstvom, da začetek gradnje prestavljajo pritožbe. Po do zdaj znanih dejstvih o argumentih pritožnikov je njihov cilj lahko samo časovni zamik gradnje prve etape južnega kraka tretje razvojne osi. Gre pretežno za nezadovoljstvo s postopkom umeščanja in z izbrano traso hitre ceste. Umeščanje trase obvoznice se je končalo že leta 2012 in tovrstnega dejstva ni mogoče spreminjati. Gradnja štiripasovne ceste je ključna za prometno preobremenjeno Novo mesto ter gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine, zato si želimo, da bi vsi v tej regiji razumeli, kaj pomeni začetek gradnje novega mostu v Ločni za novomeški promet. Žal se z vloženo tožbo spomladi načrtovan začetek gradnje prestavlja. Upamo na hitro izvedbo sodnih postopkov,« je dejal.

Kot rečeno, je pravnomočnost gradbenega dovoljenja zdaj odmaknjena v nedoločeno prihodnost. Ne glede na izid sodnih postopkov v povezavi z gradbenim dovoljenjem za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Osredka pa lahko investitorji nadaljujejo načrtovanje in morebitno gradnjo nadaljevanja južnega dela tretje razvojne osi od Osredka s predorom pod Gorjanci do mednarodnega mejnega prehoda Metlika, kjer za zdaj ni pričakovati podobnih zapletov, bi pa ta cesta močno olajšala življenje ljudi ob Kolpi in delovanje belokranjskega gospodarstva, ki ga slabe prometne povezave z osrednjo Slovenijo zelo omejujejo.

I. Vidmar

Komentarji (1) 6m nazaj Oceni Markus " Gre pretežno za nezadovoljstvo s postopkom umeščanja in z izbrano traso hitre ceste. Umeščanje trase obvoznice se je končalo že leta 2012 in tovrstnega dejstva ni mogoče spreminjati." // Oziroma prevedeno: Navkljub argumentiranim nasprotovanjem, ki ga izražate nad sprejeto traso vse od prvih predlogov leta 2012 in navkljub temu, da vam je sodišče EU pritrdilo v mnenju, bomo ne glede na vse nadaljevali z izvedbo postopka, kot smo si ga zamislili. Moči, da na spremembo trase kakorkoli vplivate nimate in je nikoli niste imeli.