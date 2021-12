Nov padec okužb, pritisk na bolnišnice se zmanjšuje; umrlo še 19 ljudi

10.12.2021 | 10:50

Foto: Bobo

V četrtek so v Sloveniji opravili 5050 PCR testov, s katerimi so potrdili 1323 okužb s koronavirusom. V primerjavi s prejšnjim četrtkom gre za 24-odstotno znižanje.

Padanje okužb se vse bolj odraža tudi v stanju v bolnišnicah. 914 covidnih bolnikov zdravijo danes v bolnišnicah, včeraj so jih še 948. Na intenzivni terapiji gre najpočasneje, toda tudi tam jih je 9 manj kot včeraj (242). Včeraj je sicer umrlo 19 ljudi, ki so bili v zadnjih 28 dneh pozitivni na koronavirus.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 23.929 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1507, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1135.

Delež pozitivnih testov se je v primerjavi z dnevom prej znižal za 2,2 odstotni točki. Število aktivnih okužb je bilo v četrtek za 1050 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 59. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 50.

V četrtek so opravili tudi 58.613 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.237.522 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.166.877.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 63 covidnih bolnikov (včeraj 65), od tega 15 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in jih pet tudi odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 31 covidnih bolnikov, včeraj 32, dva na intenzivi - štiri so sprejeli in jih pet odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 42, Kočevje 18, Črnomelj in Trebnje 10, Metlika 9, Straža 8, Mokronog Trebelno in Žužemberk 6, Ribnica, Dolenjske Toplice in Mirna 5, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Mirna Peč 4, Škocjan 3, Semič 2

Posavje - Brežice 27, Krško 23, Sevnica 3, Kostanjevica na Krki in Radeče 1

M. K.