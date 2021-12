Krivulja okužb še naprej pada

18.12.2021 | 12:30

Profimedia

Tudi včerajšnji petek je bil boljši od svojega predhodnika. Včeraj so ob 4479 PCR-testih potrdili 1286 okužb z novim koronavirusom, kar je 192 manj kot prejšnji petek, kažejo podatki Covid sledilnika. Delež pozitivnih izvidov je tako 28,7-odstoten, kar je dobre pol odstotne točke manj kot pred tednom dni.

Povprečje okužb v zadnjih sedmih dneh je padlo za dobra dva odstotka in zdaj znaša 1231, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je znižala za dobre tri odstotke in je zdaj 891,6.

Danes so v slovenskih bolnišnicah 703 bolniki (včeraj 746), 222 jih je na intenzivi (včeraj 236). 19 covidnih bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 57 covidnih bolnikov (včeraj 55), od tega 16 na intenzivni terapiji. Štiri so sprejeli in dva odpustili.

V SB Brežice imajo 16 covidnih bolnikov, včeraj 15, enega na intenzivi - tri so sprejeli in dva odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 25, Črnomelj 19, Trebnje 15, Metlika, Kočevje in Semič 8, Mokronog Trebelno in Šentrupert 5, Šentjernej 4, Mirna in Dolenjske Toplice 3, Straža in Šmarješke Toplice 2, Mirna Peč in Osilnica 1

Posavje - Brežice in Krško 22, Sevnica 5, Kostanjevica na Krki in Radeče 2, Bistrica ob Sotli 1

M. K.