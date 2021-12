Krka z visoko zmago v gosteh

23.12.2021 | 07:40

Foto: Matic Javornik/KK Rogaška

Rogaška Slatina - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Nova KBM premagali Rogaško s 95:65 (20:24, 46:33, 69:54).

* Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 200, sodniki: Krejić (Kranj), Rener (Koper), Mauer (Postojna).

* Rogaška: Močnik 6, Vujačić 18 (5:5), Fistrič 3, Zupan 2, Bratož 12 (3:4), Armstrong 13 (4:9), Armstrong 13 (4:9), Jackson 11 (1:1).

* Krka: Gibbs 9, Stipčević 21 (8:8), Stavrov 10, Medved 2, Kosi 6, Stipaničev 7, Škedelj 2, Lapornik 12 (3:4), Thomas 26 (4:4).

* Prosti meti: Rogaška 13:19, Krka 15:16.

* Met za tri točke: Rogaška 12:30 (Vujačić 3, Bratož 3, Močnik 2, Jackson 2, Armstrong, Fistrič), Krka 14:26 (Thomas 4, Gibbs 3, Stipčević 3, Stavrov 2, Stipaničev, Lapornik).

* Osebne napake: Rogaška 17, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke tudi po gostovanju v Rogaški Slatini ostajajo vodilna ekipa lige Nova KBM. Zmage sinoči niti za trenutek niso postavili pod vprašaj, saj so že ob odmoru imeli zajetno prednost, ki so jo z 49 doseženimi točkami v nadaljevanju zlahka ubranili.

Krka je edini poraz doživela pred več kot mesecem v Domžalah, Rogaška pa se je po dveh uspehih na zadnjih treh tekmah srečala z realnostjo in klonila osmič v sezoni.

Rok Stipčević je z 21 točkami (met 5:9, 6 skokov, 5 podaj) dosegel svoje povprečje v ligi Nova KBM in ostaja med vodilnimi strelci v DP, najboljšo predstavo v dresu Krke pa je prikazal Adonis Michael Thomas, ki je zbral 26 točk ob metu 9:16 (trojke 4:6). Tako Stipčević kot Thomas sta imela statistični indeks 28.

Pri domačih je bil prvi strelec Petar Vujačić z 18 točkami, najvišji indeks pa je imel Ronald Eugene Jackson, ki je ob 13 skokih dosegel enajst točk.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za zmago. Lahko rečem, da so glede na to, da je bil Kosi bolan in pred tekmo ni treniral ter da smo bili brez Macure, Stergarja in Frencha, odigrali zelo solidno in pametno. Nekajkrat smo naredili napake po njihovem menjavanju obramb, generalno pa smo bili zelo dobro osredotočeni. Se pa vidi, da rabimo še čas za uigravanje tako v napadu kot v obrambi. Čestitke tudi Rogaški za korektno tekmo.«

Krkaši imajo v ligi Nova KBM deset zmag in en poraz, prihodnja tekma pa jih čaka v sredo, 29. 12., ko bodo v zaostali tekmo 10. kroga gostovali pri Zlatorogu v Laškem. Še prej pa jih v nedeljo, 26.12., čaka domača tekma AdmiralBet ABA lige z Igokeo.

* Izidi, 12. krog:

- sreda, 22. december:

Šentjur - Nutrispoint Ilirija 61:63 (18:19, 33:32, 44:43)

Rogaška - Krka 65:95 (24:20, 33:46, 54:69)

- četrtek, 23. december:

19.15 ECE Triglav - Terme Olimia

- nedelja, 26. december:

18.00 Zlatorog Laško - Helios Suns

- torek, 28. december:

18.00 Ggd Šenčur - Hopsi Polzela

* Lestvica:

1. Krka 11 10 1 1001:824 21

2. Helios Suns 10 9 1 859:726 19

3. Nutrispoint Ilirija 12 7 5 991:925 19

4. Ggd Šenčur 10 8 2 867:783 18

5. Terme Olimia 10 6 4 811:804 16

6. Hopsi Polzela 11 5 6 925:961 16

7. Šentjur 12 3 9 985:1039 15

8. Rogaška 11 3 8 823:882 14

9. ECE Triglav 11 2 9 789:914 13

10. Zlatorog Laško 10 1 9 712:905 11

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović