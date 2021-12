V veljavi novi protikoronski ukrepi - tudi odškodninska odgovornost ob zapletih pri cepljenju

30.12.2021 | 09:30

Ena od novosti zakona je povračilo škode za primere zdravstvenih zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19. (foto: Bobo)

Z današnjim dnem je začel veljati nov interventni zakon za omilitev posledic covida-19. Med ukrepi, tokrat vrednimi 280 milijonov evrov, so novi dodatki, odškodninska odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ter povračilo stroškov hitrih testov podjetjem. Začasno se zvišuje zgornja meja uvrščanja zdravnikov v plačne razrede.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov ter prinaša še nove. Ena od novosti je povračilo škode za primere zdravstvenih zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19.

Predvideno je izplačilo novih enkratnih solidarnostnih dodatkov. Upokojenci s pokojninami do 732 evrov bodo dodatek prejeli konec januarja v treh različnih višinah od 130 do 300 evrov. Kmetom, invalidom in vojnim veteranom pripada dodatek v višini 150 evrov.

Z zakonom se podaljšujejo nekateri ukrepi, ki bi se sicer letos iztekli. Neizrabljeni lanski dopust bo mogoče koristiti do 1. aprila 2022, tistega za leto 2021 pa do konca prihodnjega leta. Turistični boni iz lanskega junija bodo veljavni do konca junija 2022, do junija 2023 bo država tudi še izplačevala po 500 evrov za vsakega novorojenega otroka.

Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna, podjetjem bo na voljo tudi nov ukrep kreditiranja preko Slovenskega podjetniškega sklada.

Na področju varovanja zdravja se med drugim podaljšujejo možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra, financiranje telemedicinske obravnave ter možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Novost je dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov s covidom-19.

DZ je zakon sprejel v ponedeljek, ko so poslanci največ pozornosti posvetili zvišanju zgornje meje uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede. Začasno do konca leta 2022 bodo lahko uvrščeni do 63. plačnega razreda, kar je šest več kot zdaj.

starejši najprej

Komentarji (1) 5m nazaj Oceni true truic Najebali ste, nič ne bo od tega rešilo vaše kože...narod ne bo pozabil genocida, mrtvih, trajno poškodovanih in jebenih v glavo s temi fašističnimi ukrepi. Preveč je tega je bilo v teh dveh letih, da bi se lahko na ad hock zamazalo s takimi spin ukrepi in gremo dalje kot da ni bilo nič - malo morgen:) . ...raćun pride za vse, ki so na spisku izvajanja in podpore tega fašizma tudi za razne virtualne junake "MIhce".....Take ki mislijo da so nedotakljivi, najpametnrjši in najpogumnejši, da se jim nič ne more zgodit nikoli karkoli izrečejo ali naredijo , takim bo sreča se posebaj naklonjena v letu 2022. Baba Vanga povedala....:)