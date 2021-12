Število okuženih s covidom narašča - v enem dnevu 615 več; 333 primerov omikrona in več kot tisoč sumov

31.12.2021 | 11:00

V četrtek so ob opravljenih 5168 PCR-testih potrdili 1892 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 36,6-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 17.510 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1377, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 827.

Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 615. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 96, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa se je zvišalo za 29. V četrtek so opravili tudi 99.215 hitrih testov, katerih rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Po napovedih Matjaža Leskovarja z Instituta Jožef Stefan (IJS) epidemija raste vse hitreje, predvidoma zaradi predprazničnega druženja in hitrega širjenja različice omikron.

Kot je razvidno iz njegove napovedi, objavljene na spletni strani IJS, bi lahko število dnevno potrjenih okužb s koronavirusom 12. januarja preseglo 2500. Kako se bo rast epidemije odražala na številu hospitaliziranih covidnih bolnikov na navadnih in intenzivnih oddelkih, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča nova različica, navaja.

Leskovar še ocenjuje, da reprodukcijsko število trenutno znaša 1,4.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 553 covidnih bolnikov (včeraj 574), od tega jih je 180 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 187). Šest bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 43 covidnih bolnikov (včeraj 40), od tega 12 na intenzivni terapiji. Tri nove so sprejeli, nobenega pa odpustili.

V SB Brežice imajo 11 covidnih bolnikov, včeraj 9, enega na intenzivi. Tri bolnike so sprejeli, enega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 30, Črnomelj 14, Metlika 13, Kočevje 10, Škocjan 6, Trebnje in Šmarješke Toplice 5, Šentjernej, Semič, Žužemberk Šentrupert in Sodražica 4, Straža in Mokronog Trebelno 3, Ribnica 2, Dolenjske Toplice 1

Posavje - Krško 34, Brežice 19, Sevnica 12, Kostanjevica na Krki 5, Radeče in Bistrica ob Sotli 3

Dodano ob 12.20:

V Sloveniji doslej potrjenih 333 primerov različice omikron in 1170 sumov

V Sloveniji smo doslej potrdili 333 primerov okužbe z novo koronavirusno različico omikron, so sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Gre za skupne podatke potrjenih primerov NLZOH in Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI). NLZOH in IMI doslej skupaj odkrila tudi 1170 sumov na različico omikron.

Z namenom odkrivanja različice omikron NLZOH pregleda od 70 do 100 odstotkov pozitivnih vzorcev PCR-testov. Na ta način so s t.i. presejalnim testiranjem doslej odkrili 689 sumov na različico omikron, IMI pa 481, skupaj torej 1170. Te primere nato uvrstijo še v genomsko sekvenciranje. S to metodo so doslej pri nas potrdili 333 primerov različice omikron.

Od tega je NLZOH od četrtka popoldne potrdil še 85 primerov različice omikron. Največ primerov so doslej sicer potrdili na Gorenjskem. Povprečna starost oseb, pri katerih je bila s presejalnim PCR-testom potrjena različica omikron, je 32,4 leta, so še sporočili.

M. K.