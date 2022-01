Še en dan omikronskega pospeška

6.1.2022 | 10:50

Foto: Dreamstime

Različica omikron tudi v Sloveniji izriva bolj nevarno različico delta. Ker je očitno bolj prenosljiva in se ji niti polno cepljeni ne izognejo, se povečuje število dnevnih okužb. Nekatere države v Evropi ukrepe zaostrujejo, druge jih ne, učinek pa je enak, omikron se hitro širi. V delih Anglije, kjer je bil najprej prisoten, pa število okužb že upada.

V Sloveniji so včeraj ob dobrih 10.000 izvedenih PCR zabeležili 3829 primerov pozitivnih na koronavirus. Delež pozitivnih znaša 38 odstotkov.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 25.752 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 2361, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1213.

Kot smo že velikokrat povedali, bistveni so podatki iz bolnišnic. Včeraj je bilo zaradi covida hospitaliziranih 542 oseb, 158 jih je potrebovalo intenzivno terapijo. Danes je v bolnišnicah 550 covidnih bolnikov, 160 jih je na intenzivnih oddelkih.

Pet bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 38 covidnih bolnikov (včeraj 40), od tega 9 na intenzivni terapiji. Tri sprejeli in jih pet odpustili.

V SB Brežice imajo 7 covidnih bolnikov, včeraj 4, enega na intenzivi, tri bolnike so sprejeli in nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 67, Črnomelj 52, Metlika 35, Ribnica 27, Kočevje 21, Trebnje 16, Semič 10, Škocjan in Mirna 8, Šmarješke Toplice, Žužemberk in Mirna Peč 7, Straža, Sodražica in Mokronog Trebelno 6, Loški Potok 5

Posavje - Brežice 76, Krško 57, Kostanjevica na Krki 11, Radeče 4, Sevnica 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.