V petek skoraj 4.500 okužb

8.1.2022 | 11:30

V petek so ob 11.223 PCR-testih potrdili 4469 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Delež pozitivnih izvidov je bil 39,8-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 32.026 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 3068, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1508. Delež pozitivnih izvidov je bil 3,1 odstotne točke višji kot dan prej. Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 3419. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 401, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 160.



V petek so opravili tudi 99.104 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi. Število dnevno potrjenih okužb se je tretjič ta teden povzpelo nad 4000. Pred tem so nazadnje več kot 4000 okužb na posamezen dan zabeležili sredi novembra.



V primerjavi s tednom prej, ko je bil delež pozitivnih testov 39-odstoten, so potrdili 2808 okužb več. Minuli petek so sicer opravili 6960 PCR-testov manj. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.253.566 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.195.522.

Direktor NIJZ Milan Krek je za potrdil, da na inštitutu razmišljajo o spremembi kriterijev za testiranje z metodo PCR. Slovenske zmogljivosti so po njegovih besedah omejene na okoli 18.000 testov PCR na dan, glede na dogajanje v zahodnoevropskih državah pa se lahko potrebe po testiranju naglo povečajo. Po Krekovih besedah bodo testiranje z metodo PCR po potrebi omejili na hospitalizirane bolnike in tiste, pri katerih je ta metoda nujna zaradi kliničnih razlogov. Za druge prebivalce z znaki okužbe dihal in drugimi simptomi covida-19 bo v takem primeru na voljo hitro testiranje, pomembno bo tudi samotestiranje v domačem okolju, je dodal Krek.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 538 covidnih bolnikov (včeraj 547), od tega jih je 156 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 155). Šest bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 31 covidnih bolnikov (včeraj 37), od tega 8 na intenzivni terapiji. Pet so jih odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 9 covidnih bolnikov, včeraj 10, enega na intenzivi, enega bolnika so sprejeli, enega odpustili, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 82, Črnomelj 71, Metlika in Kočevje 32, Trebnje 29, Semič 19, Žužemberk 16, Šentjernej in Ribnica 15, Škocjan 11, Mokronog Trebelno 8, Straža 7, Šentrupert 5, Šmarješke Toplice in Loški Potok 4, Dolenjske Toplice 3

Posavje - Krško 57, Sevnica 27, Brežice in Kostanjevica na Krki 10, Radeče 9, Bistrica ob Sotli 3

M. K.