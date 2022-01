''Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!"

10.1.2022 | 08:30

Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu, ki bo trajala do 23. januarja. V njej bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila.

V okviru akcije želi agencija voznike ozaveščati in informirati o tveganjih zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Policisti bodo poleg voznikov motornih vozil pozorni tudi na druge prekrškarje, predvsem izpostavljene udeležence v prometu: pešce in kolesarje.

Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu in do 23-krat povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Agencija za varnost prometa in Policija zato pozivata: "Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih naj počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!"

Agencija želi s kampanjo udeležence cestnega prometa informirati tudi o novih zakonskih določbah. Te so začele veljati sredi avgusta in so s seboj prinesle strožje kazni. Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo je za voznike motornih vozil predpisana kazen 250 evrov in tri kazenske točke. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, torej kolesa, električni skiroji in ostala lahka motorna vozila, pa kazen znaša 120 evrov.

Poleg poostrene zakonodaje imata tudi ozaveščanje skozi leto in nadzor policije pozitiven učinek na prometno varnost. Prav tem trem dejavnikom namreč agencija pripisuje 10-odstotni upad kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo v letu 2021 v primerjavi z letom prej.

V času kampanje bo Agencija za varnost prometa po Sloveniji ter za potrebe sodelavcev iz 74 občinskih svetov za preventivo razdelila 15.000 letakov in 900 plakatov za ozaveščanje ter 2500 dišavnikov za avtomobile, ki jih bodo razdeljevali kandidatom v izpitnih centrih po Sloveniji, preko občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policija pa ob nadzoru voznikov.

STA; M. K.