Padel covidni rekord - včeraj 5.164 okužb; okužen je bil vsak drugi testiran

11.1.2022 | 10:35

V ponedeljek so ob 10.246 PCR-testiranjih odkrili 5164 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. To je najvišje dnevno število okužb od začetka epidemije – prejšnji rekord smo zabeležili 3. novembra lani, ko so potrdili 4518 novih okužb. Včeraj je tako bilo pozitivnih 50 odstotkov testov.

V primerjavi s preteklim ponedeljkom, ko je bil delež okužb 45,3-odstoten, so potrdili 1771 okužb več.

Podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 39.906 aktivnih primerov okužb. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih znaša 1879, povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu pa 3891.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 553 covidnih bolnikov (včeraj 572), od tega jih je 160 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 157). Štirje bolniki so umrli.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 38 covidnih bolnikov (včeraj 32), od tega 10 na intenzivni terapiji. Šest novih pacientov so sprejeli.

V SB Brežice imajo 9 covidnih bolnikov, včeraj 11 - enega so sprejeli in jih tri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 97, Črnomelj 71, Kočevje 55, Trebnje 47, Metlika 27, Semič 20, Šentjernej in Žužemberk 18, Straža 10, Mirna in Mokronog Trebelno 7, Škocjan 6, Dolenjske Toplice in Šentrupert 4, Ribnica in Šmarješke Toplice 3

Posavje - Brežice 88, Krško 65, Kostanjevica na Krki 18, Radeče 6, Sevnica 5

M. K.