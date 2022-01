Poslovil se je Novomeščan Tone Škerlj

11.1.2022 | 14:00

Včeraj se je Novo mesto na šmihelskem pokopališču poslovilo od Toneta Škerlja, uglednega Novomeščana, sodnika in dolgoletnega odvetnika, nekdanjega občinskega svetnika, pobudnika in ustanovitelja ter prvega predsednika in zaslužnega člana Društva Novo mesto.

Tone Škerlj se je rodil 13. novembra 1935 v Gotni vasi pri Novem mestu. Po maturi na novomeški gimnaziji leta 1953 je sledil družinski tradiciji in se vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, po diplomi štiri leta opravljal sodniško službo in leta 1966 v domači hiši v Vrhovčevi ulici odprl odvetniško pisarno, kjer je delal vse do upokojitve in tudi še po njej. Kljub številnim službenim obveznostim se je zelo dejavno vključeval tudi v društveno in družabno življenje mesta, bil vse od gimnazijskih let do pozne starosti dejaven in uspešen tekmovalec novomeškega šahovskega društva, izjemen pečat pa je mestu dal s svojim prizadevanjem za ohranjanje dediščine in izboljšanjem življenjskih razmer v starem novomeškem jedru, kjer je živel do svoje smrti.

Ljubezen do rojstnega mesta in razočaranje nad njegovim stanjem ga je spodbudilo, da je skupaj s somišljeniki konec leta 1993 ustanovil Društvo Novo mesto, postal njegov prvi predsednik in ga vodil poldrugo desetletje ter z njim pripomogel, da se je v Novem mestu marsikaj obrnilo drugače, na bolje, kot bi se, če bi o tem odločala le strankarsko nastavljena politika, kdaj pa kdaj pa članom društva tudi ni uspelo preprečiti kake neumnosti, ki si jo je zamislila ali pa jo je dopustila politika. Še najbolj ga je bolelo, da se aktivnosti za obnovo Narodnega doma, za katero se je tako srčno prizadeval, leta in leta niso premaknila z mrtve točke.

Leta 2002 je za prizadevanje pri ohranitvi kulturne dediščine in delo na humanitarnem področju dobil nagrado Mestne občine Novo mesto.

I. Vidmar