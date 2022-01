Odprto pismo: Šiško o zavisti in vrnitvi 50 delovnih mest

20.1.2022 | 10:00

Nekdanja PU v Krškem (foto: arhiv DL; P. P.)

Poslanec SNS Dušan Šiško se je po podpisu sporazuma o sofinanciranju obnove objekta na CKŽ 55 v Krškem, kjer je bil do leta 2011 sedež Policijske uprave Krško, na javnost obrnil z odprtim pismom.

Pismo objavljamo v celoti:

''Z zadovoljstvom sporočam, da je bil 18. januarja 2022 v Krškem med Ministrstvom za notranje zadeve RS in Mestno občino Krško podpisan sporazum o sofinanciranju obnove objekta na Cesti krških žrtev 55 v Krškem, kjer se je do leta 2011 nahajal sedež Policijske uprave Krško. S tem je prišlo do konkretnega rezultata še v eni zadevi, za katero sem se osebno močno zavzemal ves čas po izvolitvi v Državni zbor RS.

Že notranjega ministra v vladi Marjana Šarca sem opozoril na problem, da je bila Krškemu in Posavju, kljub številnim objektom tako imenovane kritične infrastrukture in s tem toliko bolj potrebnimi varnostnimi funkcijami, iz političnih razlogov odvzeta in v Novo mesto premeščena Policijska uprava. Opozoril sem tudi na propadajoči petnadstropni objekt na Cesti krških žrtev 55 sredi starega mestnega jedra v Krškem. Minister se je odzval z obiskom v Krškem, a izjavil, da ne more ničesar ukreniti. Zato sem takoj ob nastopu vlade Janeza Janše začel na sejah pristojnih odborov in na sejah Državnega zbora RS opozarjati na škodo, ki se dela na objektu, predvsem pa na veliko napako, ki je bila narejena z ukinitvijo za Posavje tako pomembne institucije.

Ob začetku leta 2020 se je na moje vztrajanje odzval notranji minister Aleš Hojs in mi odgovoril, da načeloma soglaša z mojimi stališči in obljubil, da bo poiskal ustrezno rešitev. Takrat je omenjal možnost, da bi v Krško dobili sedež obmejne policije. V naslednjih mesecih sem ministra še večkrat spomnil na ta problem in sledile so priprave, v katerih je sodelovalo več služb različnih ministrstev in tudi občinska uprava. Pred slabim letom, 22. februarja 2021, je prišlo do sestanka v Krškem med ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom, generalnim direktorjem Policije dr. Antonom Olajem in posavskimi župani in poslanci.

Kljub načelnim dogovorom o obnovi objekta CKŽ 55 in možnosti vrnitve dela policije se je po tem srečanju znova pokazala zavist, ki smo ji bili priča tudi v zadnjih mesecih ob aktivnostih za pridobitev statusa mestne občine. Poleg tega ni bilo pravega prizadevanja ne v Ljubljani in ne v Krškem v službah, ki bi morale realizirati dogovorjeno. Zato sem septembra lani (20. septembra 2021) na seji Državnega zbora RS zopet opozoril na počasno reševanje zadeve in od tedaj so stekli postopki, ki so pripeljali do podpisa sporazuma, s katerim bo omogočena obnova objekta do sredine naslednjega leta.

Čeprav moja prisotnost na dogodku, še manj pa moje sodelovanje pri tem projektu, nista niti omenjena v uradnem sporočilu Mestne občine Krško, se na tem mestu javno zahvaljujem ministru Alešu Hojsu za prizadevanje in dobro sodelovanje.

Veselim se, da se bo v Krško vrnilo preko 50 delovnih mest in bo s tem dan prispevek tudi k oživljanju starega mestnega jedra Krškega.

Dušan Šiško,

poslanec''