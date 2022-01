V sredo 10.288 okužb; kljub spremembam veliko PCR testov

20.1.2022 | 10:50

Foto: Bobo

Od srede morajo tudi osebe s simptomi najprej na hitri test. Če je rezultat pozitiven, sledi naročilo na potrditveni PCR test. Kdor je negativen in ima simptome, naj se po navodilih stroke izolira za tri in koristi bolniško. S tem naj bi država prihranila nekaj dragih PCR testov in medijem odvzela možnost dramatiziranja s poročanjem o novih rekordih dnevno okuženih.

Včeraj so jih kljub temu opravili veliko, 17.271. Detektirali so 10.288 pozitivnih oseb, kar predstavlja 59,6 odstotni delež.

Opravili so tudi 102.330 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 90.710 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je pri 8068.

Število aktivnih primerov okužb se je v sredo v primerjavi z dnevom prej povišalo za 6466, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je višje za 492. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 4290, kar je 308 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.258.552 ljudi oz. 60 odstotkov populacije. Med starejšimi od 18 let je cepljenih 70 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 80 odstotkov.

Polno cepljenih je 1.205.178 ljudi oz. 57 odstotkov populacije, od tega 67 odstotkov starejših od 18 let in 78 odstotkov starejših od 50 let. S poživitvenim odmerkom je po podatkih vlade cepljenih 565.645 prebivalcev.

Vedno ponavljamo, da je bistveno stanje v bolnišnicah, kjer pa se število covidnih bolnikov ne povečuje bistveno.

Po podatkih covid sledilnika je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 580 covidnih bolnikov (včeraj 566), od tega jih je 147 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 154). Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 27 covidnih bolnikov (včeraj 26), od tega 6 na intenzivni terapiji. Štiri paciente so sprejeli in jih tri odpustili.

V SB Brežice imajo 22 covidnih bolnikov, včeraj 14. 12 so jih sprejeli in štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 194, Trebnje 105, Kočevje 96, Ribnica 86, Črnomelj 82, Metlika 49, Šentjernej 43, Sodražica 28, Žužemberk 24, Straža in Škocjan 22, Mirna 19, Mokronog Trebelno 18, Šmarješke Toplice 16, Dolenjske Toplice 14, Semič 11

Posavje - Krško 150, Brežice 96, Sevnica 88, Radeče, 12, Kostanjevica na Krki 9, Bistrica ob Sotli 6

M. K.