Dva zdrsa s poledenelega odseka - so vzdrževalci ceste opravili svoje delo?

21.1.2022 | 12:50

Drug za drugim sta včeraj na cesti od Jablanice proti Boštanju zletela dva voznika. (obe fotografiji: PGD Sevnica)

Policisti na številki 113 so včeraj sprejeli 172 klicev, posredovali so 57-krat.

Varljive zimske razmere

Obravnavali so 16 prometnih nesreč z gmotno škodo.

Nekaj minut pred sedmo zjutraj je 30-letni voznik osebnega avtomobila na cesti Brestanica – Sevnica, na Brezovem, zaradi neprilagojene hitrosti in spolzke ceste na prehodu čez železniške tire obstal na tirih. Zaradi odstranjevanja vozila je bil promet po cesti in železnici za dobre pol ure zaprt.

Nekaj pred enajsto dopoldne sta se na cesti od Jablanice proti Boštanju zaradi poledenele ceste zgodili dve prometni nesreči. Najprej je med vožnjo po klancu navzdol zaradi poledenelosti s ceste zletel 65-letni voznik avtomobila in obstal ob cesti ob gozdu. Za njim je pripeljal 81-letni voznik avtomobila, ki je po zaledenelem vozišču začel drseti, zapeljal na brežino, se prevrnil na streho in drsel še nekaj metrov po strehi. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili, voznika se v nesreči nista poškodovala. V nadaljevanju postopka bodo policisti preverili še odgovornost vzdrževalcev ceste.

V Metliki so policisti zasegli osebni avtomobil 34-letniku, ki je avto vozil kljub prepovedi vožnje.

V nasprotno smer po avtocesti

Nekaj pred tretjo uro popoldne je DARS obvestil policijo, da na cesti od Brežic proti Obrežju voznik belega kombija vozi v nasproti smeri (od Obrežja proti Brežicam). Operativno-komunikacijski center je na kraj poslal več policijskih patrulj, ki so pregledale avtocesto in ustavile promet na priključkih na avtocesto oziroma upočasnili promet. Nekaj minut po tretji uri se je na mejni prehod Slovenska vas pripeljal voznik belega kombija, ki je ustrezal opisu. Policisti so kljub temu preverili avtocesto in priključke, kjer pa posebnosti niso ugotovili. Prometni policisti so se posvetili vozniku na mejnem prehodu in ugotovili, da gre za pravega voznika in vozilo. 66-letnega voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem promet. Vzroke in okoliščine dogodka še preiskujejo.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Rajcu prijeli šest tujcev, za katere se je izkazalo, da so državljani Afganistana in so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. Postopki s tujci še niso končani.

M. K.