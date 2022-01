Vodilni ŠD SU do nove zmage v nepopolnem krogu

23.1.2022 | 09:15

Vse fotografije: FB ŠD SU

S tekmami desetega kroga se je začel drugi del državnega prvenstva v obeh 1. SNTL, vendar v zelo okrnjeni zasedbi, saj so bile odigrane le štiri tekme. Tri v prvi moški ligi, kjer je doma, v Novem mestu, zmagal le ŠD SU, ki je bil s 5:2 boljši od Mengša I. Aktualni državni prvak, Fužinar Inter Diskont je bil s 5:1 boljši od domače Mute, v gosteh pa je bila uspešna tudi Krka, ki je s 5:1 premagala Kajuh Slovan. V prvi ženski ligi se je odigrala le ena tekma, v kateri so Logatčanke v gosteh premagale Kemo Puconce s 5:2.

Zmaga ŠD SU

Mengšani so imeli na gostovanju v Novem mestu pri vodilni ekipi prvenstva, ŠD SU, tudi nekaj smole, saj se je Andraž Avbelj poškodoval v dvoboju z Juretom Slatinškom, tako da sta Jožko Omerzel in Uroš Slatinšek do zmag prišla brez boja. Na ta način je bilo delo Novomeščanom nekoliko olajšano, vendar zato njihova zmaga ni nič manj zaslužena, spet pa se je z dvema prepričljivima zmagama izkazal Uroš Slatinšek. Za Mengšane sta bila po enkrat uspešna Klemen Jazbič in Rok Trtnik.

Aktualni državni prvaki so v koroškem obračunu izgubili le en dvoboj, in sicer je Darka Jamška s 3:2 premagal Matic Slodej. Kljub temu je Jamšek h končnemu uspehu svoje ekipe prispeval eno zmago, boljši je bil od Blaža Lapajneta, po dvakrat pa sta bila uspešna Žiga Kristijan Žigon in Mitja Horvat.

Zmagali tudi krkaši

Čeprav je Krka na Kodeljevem zmagala s 5:2, je do dveh točk prišla težje, kot kaže končni izid, saj je Matej Mamut oba svoja dvoboja dobil šele v petem nizu, je pa res, da je v petem nizu Aljaža Šmaljclja premagal tudi domači igralec Andraž Novak. Ob dveh zmagah Mamuta je za Krko trikrat zmagal še izkušeni Neven Krković, v domači ekipi pa je do ene zmage prišel tudi Mihael Kocjančič.

Tekme med Kemo Puconci I in Savinjo I ter Mariborom in Vesno bodo zaradi karanten odigrane pozneje.

Velenjčani do novih dveh zmag v 2. SNTL moški

S šestim krogom se je po več kot enomesečnem premoru nadaljevalo tudi državno prvenstvo v drugi moški ligi. Vodilni velenjski Tempo je prišel do novih dveh zmag, doma je s 5:3 premagal Mengeš II, s 5:2 pa je bil boljši od Savinje II. Do tega kroga drugouvrščeni Rakek je bil le polovično uspešen saj je po zmagi s 5:0 proti Soboti, v Puconcih proti drugi ekipi Keme izgubil z 1:5. Pucončani so v dopoldanskem terminu bili v izenačeni tekmi s 5:4 boljši od Arrigonija. V gostujoči ekipi se je s tremi zmagami izkazal Erik Paulin, v domač sta bila po dvakrat uspešna Nino Šegula in Jure Smodiš, odločilno peto zmago pa je prispeval Jan Lipič. Izolčani so s 4:5 izgubili tudi proti Soboti.

Po eno zmago so v tem krogu zabeležili še Ilirija, ki je v gosteh s 5:3 premagala Melamin, to je bila tudi edina tekma Ljubljančanov, Ptuj je bil s 5:4 boljši od Mengša II, Savinja II pa je s 5:3 premagala Ptujčane.

Tudi 3. SNTL moški z nepopolnim krogom

Podobne težave kot v obeh prvih državnih ligah so imeli tudi v 3. SNLT moški, kjer so odpadle tri tekme. Neigranje Logatca v Novem mestu pri ŠD SU II je na najboljši možni način izkoristila ekipa B2 Bendl, ki je bila s 5:3 boljša od Krke II in s 5:2 od Metlike in je zdaj sama na prvem mestu. Do dveh zmag je ob Kranjčanih prišla še Gorica, ki je v gosteh s 5:3 premagala Savinjo III, nato pa s 5:0 še Savinjo IV. Po eno zmago pa so v tem krogu vknjižili Metlika, ki je v gosteh s 5:0 premagala drugo ekipo B2, Letrika je bila s 5:2 boljša od Savinje IV, Krka II z zmago proti B2 II s 5:0 in Savinja III, ki je Letriko premagala s 5:2.

M. Š.