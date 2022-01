FOTO: V Sevnici pri gasilcih, v šoli in Stillesu

Državni sekretar Marjan Dolinšek z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je udeležil delovnega srečanja na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in poslancem Tomažem Liscem. Sprejel jih je ravnatelj šole Gregor Pirš. Osrednja tema srečanja je bila bodoča novogradnja te šole, pa tudi strategija razvoja predšolske in šolske vzgoje kot celote. Časovnica obiska je zajemala tudi ogled terena bodoče novogradnje šole in obisk Srednje šole Sevnica s sprejemom s strani ravnatelja Matjaža Prestorja. Sledil pa je še obisk v podjetju Stilles, ki s sevniško srednjo šolo sodeluje na področju praktičnega pouka.

Državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Janez Žakelj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But sta se popoldan srečala s predstavniki sevniške občine in občinske gasilske organizacije ter predstavniki štaba Civilne zaščite. Razpravljali so o strateških izzivih in ciljih za prihodnost. Med izpostavljenimi temami srečanja je bil tudi načrt dopolnitve tehničnih potreb gasilske organizacije, med njimi novega gasilskega vozila GVCDZ-1 za reševanje z višin in globin ter urejanje pristajalne ploščadi za helikoptersko reševanje. Državni sekretar je pohvalil in se zahvalil za izjemno delo gasilcev Gasilske zveze Sevnica in za njihovo dobro sodelovanje z vsemi službami, ki opravljajo življenjsko pomembne naloge zaščite in reševanja.

Lisco in Tončkov dom sta si v okviru regijskega vladnega obiska ogledala državni sekretar Anton Harej z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Alina Cunk Perklič, vodja koordinacijskega odbora CLLD na ministrstvu. Prisluhnila sta predstavitvi projektov LAS Posavje, s pomočjo katerih je bila v zadnjih letih, od prevzema lastništva s strani Občine Sevnica, realizirana celostna obnova Tončkovega doma. Pogovor je tekel o uspešnosti črpanja sredstev CLLD skladov s strani LAS Posavje tudi na splošno, s predstavljenim poročilom o aktivnostih in nekaterimi drugimi izpostavljenimi projekti.

