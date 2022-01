Skoraj ni dneva brez dimniškega požara; danes brez elektrike

28.1.2022 | 07:00

Ponoči ob 0.04 so v naselju Velike Brusnice, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimniško tuljavo, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes ob 5.41 so v naselju Loke, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredujejo gasilco PGE Krško in PGD Leskovec.

Zagorelo na požarišču

Ob 9.10 je v Podgori, občina Straža, zagorelo na požarišču sredinega požara lesene barake. Gasilci PGD Dolenja Straža so pogasili požar in premetali požarišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu NOVA LIPA in DREŽNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA 1.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE, izvod 1.JAMA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK;

- od 8:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Trstenik nizkonapetostno omrežje – Trstenik grad Kafol.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorskih postaj Svinjsko vas, Lontovž in Vinji vrh Kal med 7.45 in 15. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Brežice stolpnica - nizkonapetostno omrežje Kozole Polak med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.