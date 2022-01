Srednja šola Črnomelj: Nov program za večji vpis

28.1.2022 | 14:30

Tjaša Miketič in predstavitev programa ekonomski tehnik na SŠ Črnomelj (foto: Uroš Raztresen)

Črnomelj - Ministrstvo za izobraževanje potrdilo nov program na SŠ Črnomelj – Program ekonomski tehnik ni novost – V. d. ravnatelja še brez uradnih informacij za javnost – Ambasadorka šole tudi mlada podjetnica Tjaša Miketič

V prihodnjem šolskem letu bodo na Srednji šoli Črnomelj poleg treh obstoječih programov začeli izvajati tudi nov štiriletni program ekonomski tehnik. Zanj je tako kot v programu strojni tehnik za novince predvidenih 28 mest. V triletnem programu oblikovalec kovin – orodjar je za novince razpisanih 26, v programu gimnazija pa 56 prostih mest.

Skupno je tako na SŠ Črnomelj, kjer v zadnjih letih ugotavljajo padec števila vpisnih mest, za šolsko leto 2022/23 v štirih programih razpisanih 138 prostih mest. Vršilec dolžnosti ravnatelja Zvonko Ivanušič je že zavihal rokave in poprijel za delo, a podrobnejših informacij o aktivnostih za zdaj še ne želi deliti z javnostjo. Kot je povedal za naš časopis, je v pripravi strateški načrt šole, ki ga bodo morali potrditi še organi upravljanja in župani oziroma županja belokranjskih občin. Načrtujejo tudi predstavitev idejne zasnove športnega parka, o čemer bo prav tako več znanega v kratkem.

Ob številkah, povezanih z vpisi v novem šolskem letu, lahko ugotavljamo, da so te precej optimistične glede na lanski vpis. Za šolsko leto 2021/22 so namreč v treh programih skupaj razpisali 110 prostih mest, na katere se je prijavilo vsega 36 kandidatov. Od tega 24 gimnazijcev, en oblikovalec kovin in 11 strojnih tehnikov.

ČETRTKOVE URICE ZA DEVETOŠOLCE

Z namenom, da bodoče dijake čim bolje informirajo o dogajanju na šoli ter jim približajo šolski program, so se na SŠ Črnomelj pred kratkim lotili posebnih aktivnosti, ki pomenijo uvod v informativne dneve. Prirejajo namreč četrtkove urice z dijaki in profesorji, kjer dijaki devetošolcem in zainteresirani javnosti predstavijo aktivnosti, obiskovalci si z zaposlenimi ogledajo šolo, se seznanijo z delavnicami, možnostjo rekreacije ipd.

Pred kratkim je na SŠ Črnomelj gostovala tudi udeleženka akcije Štartaj Slovenija, mlada podjetnica Tjaša Miketič, ki se je v obdobju od 2013 do 2017 na tej šoli izobraževala prav v programu ekonomski tehnik.

Podrobnosti, tudi o februarskih informativnih dnevih, pa v novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca