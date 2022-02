Najlepše darilo za kulturni praznik - naziv »kulturna šola«

Klavdija Kotar je ravnatelju OŠ Šentjernej Aljošu Šipu izročila plaketo z nazivom "kulturna šola" JS RS za kulturne dejavnosti, česar so se Šentjernejčani razveselili. Glede na njihovo kulturno ustvarjanje si to nedvomno zaslužijo.

Šentjernej - Letošnjo slovesno akademijo ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so podelili plakete in priznanja Slavček najprizadevnejšim kulturnikom, si bodo v OŠ Šentjernej prav gotovo še posebej zapomnili.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je OŠ Šentjernej namreč podelil naziv kulturna šola za obdobje od leta 2021 do 2025. Ta naziv niso prejeli prvič.

»Neprecenljivi iskalci kulturnega udejstvovanja otrok in mladine so nedvomno ustvarjalnost, sposobnost kreativnega razmišljanja, utrjevanje medsebojnega zaupanja in razvijanje empatije, upoštevanje in sprejemanje drugih, sodelovanje v skupini , predvsem pa medsebojno spoštovanje, vedoželjna in kulturna in razigrana komunikacija,« je na podelitvi dejala vodja novomeške izpostave sklada Klavdija Kotar.

Povedala je, da je komisija Sklada pri Šentjernejčanih prepoznala udejstvovanje na vsaj treh umetniških področjih, razvejanost in število vključenih učencev v redne in obšolske dejavnosti ter udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih, tekmovanjih in festivalih. Šentjernejčani so odlični pevci, recitatorji, likovniki, glasbeniki …

Komisija je ocenjevala tudi obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo in zunanjo javnost ter način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja za mentorje.

Aljoša Šip je izrekel pohvalo učencem in njihovim mentorjem.

Kotarjeva je izrekla iskrene čestitke učencem, mentorjem in vodstvu šole, plaketo z nazivom pa je prejel ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip.

Ta se je zahvalil celotnemu kolektivu, mentorjem, predvsem pa mladim ustvarjalcem, umetnikom, ki so poskrbeli za čudovito prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so se res vsi lahko prepričali, da se na šentjernejski šoli umetniško ustvarja. »To priznanje je le še zaveza več, da kultura ostane eden od močnih stebrov šolskega vsakdana na OŠ Šentjernej,« je dejal ravnatelj.

Besedilo in foto: L. Markelj