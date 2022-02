Včeraj skoraj 200 okužb manj kot dan prej

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jožko

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), kot javni pristojni regulator, je dala na zahtevo, povsem jasen odgovor: vsa cepiva zoper Sars-Cov-2, ki so trenutno dostopna na območju R Slovenije, imajo samo POGOJNO DOVOLJENJE za promet ! Osrednje klinične studije za cepiva proti C19, na katerih temelji pogojno dovoljenje za promet, se nahajajo v kliničnih preiskušanjih faze 3. To so uradne informacije in to je dejstvo ! Zato uradna zdravniška stroka ravna skrajno neodgovorno, neetično in škodljivo, ko poziva k uvedbi obveznega cepljenja s cepivi, ki imajo samo pogojno dovoljenje za promet. Empirična dejstva potrjujejo, da cepiva ne ščitijo pred zbolevanjem in prenašanjem bolezni. Uradna medicinska stroka pa promovira pogoj PCT in PC. S tem daje lažni občutek varnosti in cepljenim ljudem in diskriminira necepljene. Informacija je samo za razumne in razsodne ljidi !!