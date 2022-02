FOTO: V novomeški občini razglasili najboljše športnike leta

18.2.2022 | 09:00

Za najboljši športni kolektiv so razglasili Ženski rokometni klub Krka, na sliki skrajno levo predsednik kluba Franci Bačar, športnica leta je postala rokometašica Petra Kramar, športnik leta pa kolesar Gal Glivar.

Najboljše športnice leta: (z leve proti desni) košarkarica Živa Windisch Mišjak, rokometašica Petra Kramar in atletinja Eva Murn.

Najboljši športniki leta: (z leve proti desni) namiznoteniški igralec Uroš Slatinšek, kolesar Gal Glivar in atlet Matevž Šuštaršič.

Zlato Bloudkovo priznanje je prejel Anton Klobčaver.

Novo mesto - Za najboljša športnika leta 2021 v Mestni občini Novo mesta sta bila na včerajšnji tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki je potekala v dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, razglašena rokometašica Petra Kramar in mladi kolesarski up Gal Glivar, za najboljši športni kolektiv v občini pa Ženski rokometni klub Krka, ki se lahko pohvali, da so članice v prejšnji sezoni osvojile tretje mesto, mladinke pa so bile državne prvakinje.

Po besedah predsednika kluba Francija Bačarja je ta laskavi naslov potrditev, da dobro delajo v vseh selekcijah, obenem pa tudi obveza, da s tem nadaljujejo. »Vsem dekletom, ki se želijo ukvarjati z rokometom, želimo omogočiti dobre treninge pod vodstvom strokovno podkovanih trenerjev,« je povedal Bačar in dodal, da je to priznanje zelo lep uvod v praznovanje, saj bodo naslednje leto obeležili 50-letnico delovanja kluba, ob tem pa bi radi organizirali tudi državno prvenstvo v rokometu na mivki.

Petra Kramar je lani sploh prvič oblekla dres državne reprezentance. Med drugim je nastopila tudi na svetovnem prvenstvu za članice v Španiji in na petih tekmah dosegla 12 zadetkov. Že 17 let igra za novomeški ženski rokometni klub in je kapetanka članske ekipe. »Nisem pričakovala, da bom športnica leta. Vedno pravim, da se vztrajnost izplača in danes se je to pokazalo. Z veseljem in s ponosom držim tale kipec Leona Štuklja v roki. Vesela sem, da lani nisem imela hujših poškodb,« je povedala Kramarjeva. Njeno športno pot je namreč leta 2017 nekoliko zaustavila poškodba križnih vezi, a bila je odločena, da se vrne nazaj na igrišče, kar ji je uspelo. Drugo mesto je osvojila košarkarica Živa Windisch Mišjak, tretje pa atletinja Eva Murn.

Kolesar Gal Glivar je strokovno komisijo prepričal z 11. mestom na cestni dirki na evropskem prvenstvu do 23. leta starosti v Italiji, tretji je bil na državnem prvenstvu v vožnji na čas do 23. leta starosti, z ekipo je bila prvi na zasledovalni vožnji na velodromu za člane, srebrno medaljo osvojil na državnem prvenstvu na velodromu v disciplini omnium. »Vesel sem, da vsako leto napredujem, nadejam se da bo tako tudi letos,« je povedal Gal, ki ga je za kolesarjenje navdušil oče Srečko, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi. Med fanti je drugo mesto osvojil atlet Matevž Šuštaršič, tretji pa je bil namiznoteniški igralec Uroš Slatinšek.

Na prireditvi so podelili tudi občinska oziroma županova priznanja in Bloudkove značke za večletno delo zaslužnim športnim delavcem. Zlato značko je prejel Anton Klobčaver. »Anton Klobčaver je dolgoletni strelski delavec. Leta 1980 je prevzel predsedovanje Občinski strelski zvezi. Pred dvajsetimi leti je bil eden izmed glavnih pobudnikov za ustanovitev Strelskega društva Gorjanci, ki sedaj šteje 150 aktivnih članov. Je certificiran inštruktor ognjenega športnega strelstva in strelski sodnik in se udeležuje strelskih tekmovanj na občinskem in državnem nivoju. Svoje bogato znanje posreduje in deli na izobraževanjih in usposabljanjih varnostnih organov za potrebe pridobitve licence. V procesu izobraževanja in podajanja znanja mlajšim generacijam je vključen tudi v aktivnosti v okviru športnih dni s srednješolci in gimnazijci. Bil je aktivno vključen v ureditev in modernizacijo strelišča Strelskega društva Gorjanci, kjer se je poleg prostorov uredilo tudi postavitev avtomatov za potrebe avtomatskega strelišča. Njegovo delo se tako odraža v visoki stopnji organiziranosti, zagotavljanju pogojev dela športnega strelstva v regiji in širše in sodelovanje pri delu od mladih strelcev do veteranov,« so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Poleg tega so na prireditvi, ki jo je povezovala Sabina Gosenca, podelili tudi priznanja najboljšim v skupnem vrstnem redu delavskih športnih iger Novega mesta, kjer je tako v moški kot tudi v ženski konkurenci tudi letos daleč največ točk zbrala Krka.

Prireditev so popestrili Plesni studio Novo mesto, Žigan Krajnčan ter stand up komik Admir Baltić.

Besedilo in fotografije: R. N.

