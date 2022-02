FOTO: Horvatova lovila normo za svetovno prvenstvo, a odstopila

20.2.2022 | 10:00

Anita Horvat je v Novem mestu lovila normo za nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu.

Mlada šentjernejska atletinja Nika Šinkec je osvojila bronasto medaljo v teku na 60 m.

Finale teka na 60 m

Lovro Šimec je bila tretji na 1500 m.

Novo mesto - Atletinje in atleti so se včeraj potegovali za naslove članskih državnih prvakov oz. prvakinj. Prvi dan so podelili po pet kompletov odličij v moški in ženski konkurenci, danes se prvenstvo nadaljuje.

Tekmovanje se je začelo s kvalifikacijami teka na 60 m. V finalu je bila pri dekletih najhitrejša Srbkinja Maja Ćirić (7,51), ki tekmuje za ljubljanski Mass, dve stotinki je bila počasnejša komaj 16-letna Lucija Potnik (Radlje), ki je ob odsotnosti noseče Maje Mihalinec Zidar tako osvojila naslov državne prvakinje. Družbo na zmagovalnem odru sta ji delali še srebrna Kaja Debevec (Mass) in bronasta Nika Šinkec (Šentjernej), ki je tako v kvalifikacijah kot v finalu tekla 7,70. »Sploh ne morem verjeti, da sem osvojila bronasto medaljo. Tek sicer ni bil tehnično popoln, ampak to samo pomeni, da imam še rezerve,« je za naš časopis povedala 16-letna atletinja. Nika Glojnarič (brežice) je bila v finalu s 7,75 sedma, Tjaša Potočar (Krka) pa s 7,81 osma.

Pri fantih se je prvo mesto po pričakovanjih osvojil Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), ki je s časom 6,79 za stotinko sekunde zaostal za svojim mladinskim državnim rekordom. Matevž Šuštaršič (Krka), ki je imel po kvalifikacijah celo tretji najhitrejši čas (6,94), je bil v finalu s 6,98 šesti. »To sta bila dva moja najhitrejša teka na 60 m, ki ni moja paradna disciplina. Jutri me čaka še nastop na 200 m, dal bom vse od sebe, da razveselim domače gledalce,« je včeraj povedal Šuštaršič.

Na 400 m ni nastopil državni rekorder Luka Janežič (Kladivar), njegovo odsotnost je izkoristil Lovro Mesec Košir (Mass), ki je bil najhitrejši z rezultatom 47,04. V ženskem teku na 400 m sta v zadnji skupini tekli Agata Zupin in Anita Horvat, ki živi v trebanjski občini, nastopa pa za Velenje. Horvatova je lovila normo na dvoransko svetovno prvenstvo v Beogradu, a na koncu ostala brez rezultata, saj je odstopila. »Ob vstopu v drugi krog je prišlo z Agato do prerivanja. Zaprla me je, spotaknila sem se ob njo, izgubila sem ravnotežje in odstopila. Mislim, da bi danes lahko dosegla normo za dvoransko svetovno prvenstvo, kajti sem se čutila res močno. Upam, da mi to uspe na naslednjih tekmah,« je bila razočarana Horvatova. Zlato medaljo je s 53,55 osvojila Zupinova, druga je bila Jerneja Smonkar (Velenje), tretja pa mlada Karolina Zbičajnik (Štajerska).

V teku na 1500 m je bil s 3:52,11 prvi Vid Botolin (Kladivar), drugo mesto si je pritekel Klemen Vilhar (Radovljica), tretje pa s 4:02,97 član novomeške Krke Lovro Šimec. Na isti razdalji v ženski konkurenci je zmago z rezultatom 4:31,51 slavila Hana Grobovšek (Kranj).

V ženskem troskoku je pričakovano prvo mesto osvojila Neja Filipič (Mass), ki že ima izpolnjeno normo za svetovno prvenstvo v Beogradu, z rezultatom 13,82 metra je postavila tudi svoj najboljši izid sezone. Druga je bila z 12,50 Neja Omanović (Radovljica), tretja pa z 12,01 Urša Matotek (Dolenjske Toplice), le tri centimetre manj pa je skočila njena klubska kolegica Iva Šiško. V skoku v daljino pri moških je Nino Celec (Slovenjska Bistrica) v petem poskusu zmogel 7,57 m, kar je njegov osebni rekord v dvorani.

Sandro Jeršin Tomassini (Mass), eden najboljših mladih skakalcev v višino, je preskočil je 2,05 m, na 2,09 m pa je bil trikrat neuspešen.

V odsotnosti Tine Šutej, ki je nastopila na mitingu v Franciji, je v skoku s palico zmagala Ajda Osolnik (Mass). Preskočila je preskočila 3,40 m, druga je bila s 3,30 Ula Bohorč (Brežice), tretja pa z istim rezultatom Ajda Sovdat (Posočje).

Besedilo in fotografije: R. N.

