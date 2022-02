Praznik KS Senovo: Veliki znak Udučevi in Hostarju

22.2.2022 | 13:30

Vsi letošnji nagrajenci priznanj KS Senovo in predsednica sveta KS Vlasta Moškon pred Domom XIV. divizije in osnovno šolo. (foto: Pavel Perc)

Senovo - Priznanja krajevne skupnosti Senovo zaslužnim posameznikom in društvom za leto 2022 – Veliki znak KS Tatjani Uduč in Vinku Hostarju – Hkrati zaznamovali tudi kulturni praznik

Krajevna skupnost Senovo praznuje svoj praznik v spomin na pohod XIV. divizije na Štajersko, ko je ta partizanska enota v noči na 10. februar 1944 uspešno izvedla napad na nemško postojanko v kraju. Vlasta Moškon, predsednica sveta Krajevne skupnosti Senovo, je ob prazniku na krajši prireditvi v avli Doma XIV. divizije podelila kar 14 krajevnih priznanj posameznikom in društvom, ki so s svojim delom prispevali k razvoju krajev in bogatejšemu društvenemu utripu v kraju in tudi v mestni krški občini. Veliki znak KS Senovo sta dobila Tatjana Uduč in Vinko Hostar.

Tatjana Uduč je aktivna v kar treh sekcijah DKD Svoboda Senovo. V letu 1986 se je najprej pridružila folklorni skupini, kjer je začela kot plesalka in nadaljevala na strokovnem področju kot avtorica spletov in mentorica šolski folklorni skupini. Bila je pobudnica oživitve lutkovne sekcije, kjer je pustila pečat v svojem delu kot organizatorka, animatorka in avtorica besedil. Pri delu v folklorni skupini, lutkovni sekciji ter kot recitatorka in povezovalka programov je pustila tudi svoj osebni pečat kulturnemu utripu kraja, s svojim zgledom pa je pripomogla tudi k ugledu sekcij DKD Svoboda Senovo. Tatjana je od leta 2014 tudi članica Turističnega društva Senovo. Njena zanesljivost, doslednost in predanost delu za druge, službena pot jo povezuje z delom z osebami s posebnimi potrebami, je vsekakor kazalnik njene osebne opredelitve, da je delo za druge pomembnejše.

Vinko Hostar je na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo zaposlen od leta 1987, ravnatelj je že 24. leto. Šola v tem času kakovostno raste in je močno vpeta v lokalno in širšo skupnost. Hostar kot človek s posluhom za napredek in boljši jutri spodbuja, spremlja in se skupaj z učenci, starši in zaposlenimi veseli uspehov in udejstvovanja na različnih področjih, veliko vlogo je imel tudi pri gradnji novega vrtca na Senovem. Njegovo delo se kaže tudi izven šolskih okvirov. Kot član Društva prijateljev mladine Senovo deluje že 34 let, vrsto let je predsednik; od leta 2011 predseduje tudi ZPM Krško. Za delo na področju prostovoljstva je prejel državno nagrado za leto 2014 in postal prostovoljec leta. Več kot 30 let je tudi član Turističnega društva Senovo. Skrb za nenehen kulturni utrip je pokazal z včlanitvijo v DKD Svoboda Senovo, bil je tudi podpredsednik. Hostar sodeluje s številnimi društvi, organizacijami, predvsem pa z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, zaradi njegovih kvalitet in pogleda na vizijo šolstva so mu zaupali tudi vodenje aktiva ravnateljev.

Priznanje KS Senovo z znakom za leto 2022 so prejeli Barbara Baškovič, Boštjan Medvešek, Lucija Golob in Natalija Bahčič Kos. Barbara Baškovič je v PGD Senovo aktivna že 30 let. Vztraja kot operativna članica. Napredovala je v gasilca I. stopnje, postala je tudi mentorica za članice in to delo opravlja še danes. Opravila je izpit za nižjega gasilskega častnika in tudi tečaj za bolničarja. Bila je namestnica predsednika, z letom 2018 pa postala podpredsednica društva.

Boštjan Medvešek je član TD Senovo od leta 2014, že leta 2006 pa je postal član folklorne skupine in gledališke sekcije DKD Svoboda Senovo. Je tudi član lutkovne sekcije. Aktivno se je vključil v delo turističnega društva in prevzel vodenje sekcije Ljubitelji Avsenikove glasbe.

Lucija Golob je v kulturnem življenju kraja prisotna več kot 40 let. Kot članica gledališke skupine DKD Svoboda Senovo se je predstavila v številnih zelo uspešnih gledaliških predstavah, sodelovala je kot recitatorka na prireditvah in sooblikovala marsikateri družabni večer. Veliko časa je namenila skrbi za urejen videz spominskih obeležij in primerno zaznamovanje spomina na dogodke iz obdobja druge svetovne vojne. Skrb za urejenost in primerno predstavitev zgodovine kraja jo je vodila tudi v članstvo TD Senovo.

Natalija Bahčič Kos je leta 1986 postala članica folklorne sekcije DKD Svoboda, njeno zavzeto delo pa so prepoznali tudi v gledališki skupini. V tem dolgem obdobju se je izkazala kot plesalka, promotorka kulturne dejavnosti, kraja in občine.

Jubilejni priznanji sta letos prejeli Društvo malih vinogradnikov Kališevec ob 10-letnem in Društvo Bohorska konjenica ob 20-letnem delovanju, priznanje KS Senovo pa Slavica Grilc, Roman Kozole, Matej Ulčnik, Cvetka Klenovšek, Tončka Kovačič in posmrtno učiteljica Marjana Mešiček.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

P. P.