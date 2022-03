FOTO: Adria Mobil proizvodnjo bivalnih kombijev preselila na novo lokacijo

19.3.2022 | 17:00

Generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole

Novi proizvodni obrat na Biču v eni izmeni zaposluje 140 ljudi.

Bič - Novomeška družba Adria Mobil je v ponedeljek zagnala proizvodnjo tako imenovanih vanov na novi lokaciji. Proizvodnjo iz Novega mesta so preselili v najete prostore lani pogorelega podjetja Treves na Biču v občini Trebnje. Za prenovo in tehnologijo, ki bo zagotavljala proizvodnjo kakovostnih počitniških vozil, je odštela dobre štiri milijone evrov, je ob današnji predstavitvi naložbe in sprejemu za okoliške prebivalce, ki so si lahko pogledali proizvodni proces, povedala generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole.

Novi proizvodni obrat v eni izmeni zaposluje 140 ljudi. »Načrtujemo, ko bomo imeli manj težav z oskrbo z baznimi vozili, zagnati še drugo izmeno. Računamo, da bi na Biču delalo preko 200 sodelavk in sodelavcev,« pravi Goletova.

Po osnovnem programu nameravajo na Biču letno izdelati 7000 vanov, če bodo prešli na dvoizmensko delo, pa bi jih na leto lahko izdelali več kot 10.000. »Povpraševanje na evropskem trgu najbolj raste ravno po programu van, pri čemer smo v Adrii ponosni, da so kupci željni produktov pod blagovnima znamkama Adria in Sun Living. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje imeli dovolj kupcev oz. povpraševanja in da bomo uspešno zadovoljevali potrebe trga,« pravi generalna direktorica.

Po selitvi na novo lokacijo se je sprostil prostor v tovarni v Novem mestu, kjer bodo v prihodnjih mesecih vzpostavili dodatno linijo proizvodnje avtodomov. Načrtujejo tudi, da bodo dodatno zaposlovali, vse pa je po besedah Goletove odvisno od preskrbljenosti z baznimi vozili, ki jih nato preuredijo in dodelajo v počitniške bivalne kombije.

Matična Adria Mobil ima sicer 1340 zaposlenih, celotna skupina pa zaposluje skupaj 2200 ljudi. Na vprašanje, kakšno leto je za njimi, Goletova odgovarja, da je bilo preteklo poslovno leto za Adrio Mobil najuspešnejše v njeni zgodovini. Izdelali so več kot 18.000 počitniških prikolic, avtodomov in vanov, v celotni skupini pa več kot 20.000 izdelkov.

Pri tem so ustvarili več kot 500 milijonov evrov prometa in rekordni poslovni izid. Izboljšali so tudi svoj tržni položaj v evropskem merilu. Pri počitniških prikolicah se je namreč ta povzpel na "zgodovinskih" devet odstotkov, pri avtodomih pa ob močni francoski, nemški in drugi konkurenci dosega 6,3 odstotka.

Poleg številnih krajanov si je nove proizvodnje prostore ogledala tudi predsednica Krajevne skupnosti Veliki Gaber Štefka Gliha. »Zadovoljni smo, da so na pogorišču nekdanjega Trevesa, odprli novo tovarno, ki v prihodnje verjetno prinaša še dodatna delovna mesta. Mislim, da bomo imeli vsi skupaj dobre medsebojen odnose. Veseli smo, da gre za domače podjetje, ki je znano po celem svetu,« je povedala.

Besedilo in fotografije: R. N.

