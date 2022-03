NLB ukinja poslovalnico v Straži

21.3.2022 | 14:30

Poslovalnica NLB v Straži z aprilom več ne bo poslovala. (foto: M. Ž.)

Straža - Poslovalnica NLB v Straži bo zadnjič svoja vrata odprla 31. marca – Bankomat ostaja, dvakrat mesečno jih bo obiskala mobilna banka – Občina in občani menijo, da bi morala enota v Straži ostati, saj je ukinjena že v bližnjih občinah

NLB ukinja še svojo poslovalnico v Straži, ta bo svoja vrata zadnjič odprla 31. marca. Novica je presenetila tako straško občino kot občane in njihove preostale stranke, še posebno zato, ker v bližini ni več nobene poslovalnice NLB. Najbližje so v Novem mestu, Trebnjem in Ivančni Gorici, strankam iz straške poslovalnice pa NLB za njihovo novo matično poslovalnico predlaga poslovalnico Kandija v Novem mestu.

Na Občini Straža, kjer so za ukinjanje straške poslovne enote NLB izvedeli pred kratkim, menijo, da bi morala ostati, saj je ukinjena že v bližnjih občinah. »Banka je na tranzitni točki in so njene storitve koristili tudi občani sosednjih občin. Po navedbah poslovodje je eden izmed razlogov za ukinjanje banke tudi manjšanje števila opravljenih obiskov koristnikov storitev. Občani so bili navajeni na to banko in verjamem, da bo nekaterim zelo manjkala,« je poudaril župan Dušan Krštinc.

Da bo zaprtje poslovalnice marsikomu pomenilo veliko težavo, meni tudi domačin Andrej Šenica, ki je komitent omenjene enote. »Banko imamo v Straži že od leta 1974, v začetku se je imenovala Dolenjska banka, kasneje pa NLB. Starejši občani smo s to banko praktično gor zrasli in obratno. Starejši in tudi računalniško nevešči smo zelo vezani na usluge, ki nam jih nudijo zaposleni,« je dejal in dodal, da je bil zelo začuden nad dejstvom, da namerava vodstvo NLB zapreti poslovalnico v Straži, ki pokriva skoraj celotno območje Suhe krajine vse do Novega mesta. »Kako bodo starejši Stražani brez lastnega prevoza dostopali do storitev omenjene banke? Javni prevoz? Bi se lahko vodstvo NLB malo zamislilo nad načrtovanim ukrepom? Smo ljudje na obrobju res manj vredni?« je razočarano izpostavil.

V NLB so za Dolenjski list pojasnili, da že dalj časa opažajo, da se uporabniške navade njihovih strank spreminjajo. »Vse pogosteje namreč uporabljajo digitalne načine poslovanja z banko, saj so enostavnejši in priročni ter na voljo kadarkoli in od kjerkoli. V preteklem obdobju zaostrenih zdravstvenih okoliščin pa se je pokazalo, da so tudi s tega vidika veliko bolj varni in so dodatno pridobili priljubljenost. Podatki kažejo, da so se naše stranke še veliko pogosteje odločale za uporabo spletnih in mobilnih storitev. Te spremenjene navade pa bodo gotovo tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk naših poslovalnic.«

Tako so se, kot so dejali, na podlagi analize ključnih kriterijev, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost, pa tudi na podlagi predvidenih razmer na trgu, upoštevajoč spreminjajoče se uporabniške navade, odločili, da nadaljujejo z optimizacijo njihove poslovne mreže. »V tem okviru smo se odločili, da NLB Poslovalnica Straža 31. marca zadnjič odpre svoja vrata. Stranke o spremembi že obveščamo, poskrbeli bomo za prenos poslovanja v njim najbližjo enoto, to bodo seveda lahko izbrale tudi same brez dodatnih stroškov ali sprememb računov, pogodb, plačilnih kartic,« so navedli.

Bankomat ostaja na sedanji lokaciji, »tako, da bodo stranke tudi v prihodnje lahko dvigale in polagale gotovino, plačevale položnice, pregledovale stanje na računu ter opravljale nekatere druge enostavnejše storitve v Straži. In ker so upokojenci spremembam manj naklonjeni, se bodo kolegi v poslovalnici še posebej potrudili, da jim s praktičnim prikazom uporabe olajšajo opravljanje storitev na bankomatu.«

Na NLB so še dodali, da bodo nemoteno bančno poslovanje in osebni stik z bančnim uslužbencem straškim občanom omogočali tudi z rednimi obiski NLB Mobilne poslovalnice Bank&Go vsakih 14 dni. »To storitev smo zasnovali ravno z mislijo na upokojence, saj združuje tradicionalno s sodobnim, poleg tega pa se zavedamo, kako pomemben je zanje v določenih situacijah osebni stik. Naši svetovalci mobilne poslovalnice bodo uporabnike sprejeli in zanje opravili večino bančnih storitev, prikazali pa jim bodo tudi uporabo bankomata, morda celo mobilne banke,« so razložili v NLB.

Zaposlene v poslovalnici bodo prezaposlili v druge poslovalnice, prostor, v katerem je poslovalnica in je v lasti banke, pa bodo prodali oziroma oddali v najem.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Mojca Žnidaršič