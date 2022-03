Na čelu ARAO začasno Petra Grajžl; ponudba za gradnjo odlagališča občutno predraga

Ljubljana/Krško - Kar smo pred dnevi napovedali, se je danes uresničilo: vlada je za vršilko dolžnosti direktorice Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) imenovala Petro Grajžl, trenutno vodjo kabineta ministra za okolje in prostor. Imenovana je bila za čas od 29. marca, ko mandat poteče sedanjemu direktorju Sandiju Viršku, do imenovanja direktorja, vendar za največ eno leto.

11. januarja so objavili razpis za prosto delovno mesto direktorja. Razpisnim pogojem sta ustrezala dva kandidata. Z obema so opravili razgovor, na osnovi predstavljenega programa dela in razvoja ARAO za obdobje 2022-2026 pa kot najprimernejšega izbrali kandidata, ki je dne 1. marca odstopil od kandidature, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Grajžlova je po navedbah urada je diplomirala na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Trenutno je zaposlena kot vodja kabineta ministra za okolje in prostor, pred tem pa je bila zaposlena v Komunali Brežice, nazadnje kot vodja sektorja splošnih služb.

ARAO bo bdela nad gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem. Na agenciji, kot smo poročali, pričakujejo, da bo gradbeno dovoljenje za odlagališče izdano v kratkem. Vrednost celotne naložbe ocenjujejo na okoli 194 milijonov evrov.

Zapletlo se je z razpisom za izvajalca gradnje

Za gradnjo so se potegovali konzorcij družb Riko, Kolektor CPG in CGP, avstrijski Strabag ter konzorcij družb SGP Pomgrad, Kostak in GIC Gradnje. Kot je razvidno iz objave na portalu javnih naročil, je v igri ostal le konzorcij Riko, Kolektor CPG in CGP, ki mu je ARAO priznal sposobnost za izvedbo projekta. Vendar pa je ponudba konzorcija s 148,3 milijona evrov brez DDV močno, za skoraj 105 milijonov evrov, presegala ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. ARAO je tako sprejel odločitev, da se naročilo ne odda.

Pod odločitev je podpisan dosedanji direktor agencije Sandi Viršek, ki mu mandat, kot omenjeno, poteče 29. marca.

ARAO bdi nad projektom gradnje NSRAO na Vrbini pri Krškem, katerega začetki segajo v leto 2004, ko se je začelo umeščanje objekta. Mesto zanj in način odlaganja so potrdili leta 2009. Pri ARAO so nato pripravili vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja za odlagališče, a so se postopki v nadaljevanju zavlekli.

Projekt oz. naložbeni program NSRAO so potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati že leta 2020. Po zadnji časovnici bi, če bi šlo z izborom izvajalca vse gladko, gradnja predvidoma trajala tri leta, poskusno obratovanje odlagališča pa bi steklo leta 2024.

Kaj to, da javnega naročila v ARAO niso oddali, pomeni za nadaljnjo usodo projekta, za zdaj ni znano. Finančni vir za izvedbo naložbe je sicer sklad za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško, manjši del bo prispeval državni proračun.

