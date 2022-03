V kratkem gradbeno dovoljenje za gradnjo NSRAO pri Neku

23.3.2022 | 10:40

Načrtovani projekt v Vrbini pri Krškem. (foto: ARAO)

Ljubljana/Krško - Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) v Ljubljani pričakujejo, da bo gradbeno dovoljenje za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem izdano v kratkem. Razpis za izvajalca gradnje se zaključuje, izvajalec pa še ni znan.

Vrednost celotne naložbe so ocenili na približno 194 milijonov evrov, kar obsega zagotovitev zemljišča, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in komunikacijske dejavnosti, projektno in naložbeno dokumentacijo, inženiring, vodenje in spremljanje naložbe, postopke delovanja odlagališča, analize, gradnjo in opremo, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora, ki gre Mestni občini Krško, ter nepredvidena dela, so navedli na ARAO.

Denar za izvedbo naložbe je v celoti zagotovljen v skladu za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (Nek), manjši del bodo zanjo dobili iz državnega proračuna. Gradnja bo predvidoma trajala tri leta, poskusno obratovanje odlagališča pa načrtujejo leta 2024, so dodali.

Na ARAO so potrdili, da bodo zgradili tehnološko in upravno-servisno zgradbo ter 55 metrov globok in dobrih 27 metrov širok odlagalni okrogli silos. Vanj bodo odlagali odpadke pretežno iz Neka. Ti naj bi zasedli približno 93 odstotkov razpoložljivega prostora. Preostanek bo namenjen odlaganju odpadkov t. i. malih povzročiteljev. Gre za tovrstne odpadke slovenskih bolnišnic, industrije in raziskovalnih ustanov, ki jih zdaj skladiščijo v Brinju pri Ljubljani.

Nizko- in srednjeradioaktivne odpadke bodo zlagali v betonske zabojnike. V silosu bo prostora za 990 zabojnikov, kar naj bi med drugim zadostovalo za slovensko polovico vseh odpadkov iz proizvodnje Neka in za polovico odpadkov, ki bodo nastali pri razgradnji krške nuklearke.

Projekt umeščanja NSRAO so sicer začeli leta 2004, mesto zanj in način odlaganja pa potrdili leta 2009. Pri ARAO so nato pripravili vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja za odlagališče, ki je jedrski objekt, so še zapisali na ARAO.

Projekt oz. naložbeni program NSRAO so potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati leta 2020. Omenjene odpadke zdaj skladiščijo v krški nuklearki.

Direktor ARAO Sandi Viršek je medijem v Krškem konec novembra lani povedal, da so pri projektu NSRAO v zadnji fazi pridobivanja potrebne dokumentacije in izbora izvajalcev. Presoja vplivov na okolje je končana, okoljevarstveno soglasje je pravnomočno, gradbeno dovoljenje pričakujejo v kratkem, je dejal. Gradnja naj bi stekla v začetku leta 2022, je še napovedal.

Problematike NSRAO so se na izredni seji, na kateri so pred dobrim tednom obravnavali nedavne kadrovske menjave v družbi Gen energija, dotaknili tudi krški svetniki. Ker so menili, da je začetek gradnje NSRAO zaradi postopka imenovanja novega direktorja ARAO vnovič zastal, pa so pristojne in vlado pozvali, naj ga nemudoma imenujejo, in s tem omogočijo čimprejšnjo gradnjo.

Razpis za novega direktorja je sicer upravni odbor ARAO objavil 11. januarja, prijave pa so zbirali do 25. januarja.

Včeraj smo poročali, da se je na razpis za novega direktorja agencije prijavilo pet kandidatov, med njimi tudi Viršek. Ker se je upravni odbor minuli petek odločil, da ne bo izbral nobenega od njih, pa naj bi za vršilko dolžnosti direktorice imenoval Petro Grajžl, vodjo kabineta ministra za okolje Andreja Vizjaka.

STA; M. K.