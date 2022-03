FOTO: Strelski obračun na Ruperčvrhu

25.3.2022 | 07:10

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): B. Miklič

Poročali smo že o včerajšnjem popoldanskem obračunu v romskem naselju na Ruperčvrhu pri Novem mestu - prišlo je do streljanja, v naselju je tudi zagorelo, reševalci so oskrbeli moškega s poškodovano roko in ga odpeljali v bolnišnico.

Na PU Novo mesto zaenkrat dodajajo še, da so na Ruperčvrhu poleg stanovanjske hiše in avtomobila goreli tudi trije gospodarski objekti. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Stranska vas, Stopiče in Šmihel pri Novem mestu so požar na gospodarskih poslopjih pogasili. Hiše in osebnega vozila pa niso gasili zaradi nevarnosti eksplozije.

Delavci Komunale Novo mesto so zaradi počenih cevi zaprli glavni vodovodni ventil naselja.

M. K.

Galerija